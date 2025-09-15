Лукашенко рассказал, в чем истинная сила Союзного государства

Различие ресурсов Белоруссии и России является преимуществом Союзного государства, заявил белорусский президент Александр Лукашенко в интервью российскому журналу «Разведчик». Он отметил, что успешная интеграция возможна благодаря сильным суверенным государствам, которые образуют сильный союз, органично дополняют друг друга, устраняют пробелы и усиливают свои преимущества.

Сильные суверенные государства — сильный союз. Вот формула успеха любой интеграции. Да, ресурсы у Беларуси и России разные. Но в этом и сила Союзного государства. Мы не дублируем друг друга, а органично дополняем, закрываем пробелы и умножаем преимущества, — высказался глава республики.

Ранее Лукашенко заявил, что недружественная политика Запада по отношению к России и Белоруссии превращается в агрессию. Он подчеркнул, что примером служит минирование границ республики Польшей и странами Прибалтики. Белорусский лидер отметил, что такие действия не укрепляют безопасность региона и лишь подтверждают долгую недружелюбную позицию западных стран по отношению к Москве и Минску.