Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
16 сентября 2025 в 14:12

Украинский танцор погиб в зоне боевых действий

Украинский артист балета Пасечник погиб в зоне СВО

ВС Украины ВС Украины Фото: Global Look Press

Украинский танцор Дмитрий Пасечник погиб в зоне специальной военной операции, сообщила пресс-служба Львовской оперы. Артист вступил в ряды ВСУ в июне 2025 года.

Пасечник в 2022 году окончил Львовский национальный университет имени Ивана Франко, после поступил в магистратуру по специальности «хореография». Осенью 2024 года зачислен в труппу Львовского национального академического театра оперы и балета.

Ранее в силовых структурах сообщили, что наемник из Бразилии Габриэль Феррейра Силва, участвовавший в боевых действиях на стороне ВСУ, погиб в Сумской области. Вместе с ним были найдены тела четверых испаноязычных наемников, но они пока не опознаны. Силва и четверо других наемников погибли 18 мая. Предположительно, их послали на «смертельную» миссию в Сумскую область.

До этого сообщалось, что наемник ВСУ из Латвии Никита Таренов погиб в зоне спецоперации. Уроженец Риги принимал участие в боевых действиях на стороне Киева с 2017 года. Отмечается, что мужчина служил в батальоне «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Он погиб 14 мая в боях под Торецком в Донецкой Народной Республике.

погибшие
артисты
СВО
спецоперация
Украина
танцоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Газе бомбардировки уничтожили древнейший архитектурный памятник
Британия готова применить силу против РФ: ответ России будет жестким
Подозреваемому в убийстве Чарли Кирка выдвинули обвинения
«Понеслось»: Газманов объяснил популярность своих танцев
Власти штата Юта выдвинули обвинение в убийстве Чарли Кирка
Анфиса Чехова не захотела видеть на своей свадьбе шоу-бизнес
Хуситы заявили об атаке Тель-Авива гиперзвуковой баллистической ракетой
Прохожие спасли «телефонного мошенника» от похитителей
В Антарктиде ученые-орнитологи спасли птенца императорского пингвина
Школьник пришел домой к однокласснице, и там на него набросился волк
В Пскове черного копателя осудили за опасную находку
Индия одобрила позицию США в конфликте по Украине
Нетаньяху сообщил, что Трамп пригласил его в Белый дом
Министры обороны Белоруссии и России обсудили вопросы Союзного государства
Директору и инженеру канатной дороги на Эльбрусе избрали меру пресечения
«Радость не доставлю»: Гутерриш высказался о своей отставке
Учитель алгебры вышел из себя после слов чиновницы о зарплатах в школе
Учительница совращала школьника и предложила встретиться через пару лет
Спор о футбольных командах перерос в жестокое убийство инвалида утюгом
«Это война не Трампа, а Биби»: Израиль сотрет Газу с лица земли, что дальше
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.