Украинский танцор Дмитрий Пасечник погиб в зоне специальной военной операции, сообщила пресс-служба Львовской оперы. Артист вступил в ряды ВСУ в июне 2025 года.

Пасечник в 2022 году окончил Львовский национальный университет имени Ивана Франко, после поступил в магистратуру по специальности «хореография». Осенью 2024 года зачислен в труппу Львовского национального академического театра оперы и балета.

Ранее в силовых структурах сообщили, что наемник из Бразилии Габриэль Феррейра Силва, участвовавший в боевых действиях на стороне ВСУ, погиб в Сумской области. Вместе с ним были найдены тела четверых испаноязычных наемников, но они пока не опознаны. Силва и четверо других наемников погибли 18 мая. Предположительно, их послали на «смертельную» миссию в Сумскую область.

До этого сообщалось, что наемник ВСУ из Латвии Никита Таренов погиб в зоне спецоперации. Уроженец Риги принимал участие в боевых действиях на стороне Киева с 2017 года. Отмечается, что мужчина служил в батальоне «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Он погиб 14 мая в боях под Торецком в Донецкой Народной Республике.