В Госдуме оценили вероятность локдауна из-за вспышки ОРВИ в России Депутат Леонов: нет необходимости объявлять локдаун из-за вспышки ОРВИ

Вспышка заболеваемости ОРВИ не приведет к локдауну в России, заявил NEWS.ru глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. По его словам, наблюдаемый всплеск является сезонным и не выходит за рамки стандартной эпидемической ситуации.

Заболеваемость ОРВИ — это сезонное явление, оно наблюдается всегда. Это нормальная, стандартная эпидемическая ситуация, которая возникала десятилетиями. Нет необходимости в принятии дополнительных мер. Есть определенные критерии, эпидемические пороги, при которых, например, рекомендуется прекратить занятия в каком-то отдельном классе, если заболеваемость превышает определенный процент, — пояснил Леонов.

Он добавил, что данный вопрос находится на постоянном контроле у специалистов Роспотребнадзора и региональных министерств здравоохранения. По словам депутата, ситуация вряд ли будет развиваться аномальным образом.

Специалисты Роспотребнадзора контролируют вопрос заболеваемости ОРВИ совместно с региональными министерствами здравоохранения и принимают решения о рекомендации ограничения тех или иных мероприятий, либо занятий в школах, либо посещений детских садов. Здесь все отработано, — резюмировал Леонов.

Ранее врач-терапевт Андрей Кондрахин заявил, что россиянам удастся избежать заражения ОРВИ, если они будут использовать методы профилактики, отработанные во время пандемии COVID-19. По его словам, ключевым фактором защиты является минимизация контактов с потенциальными носителями вируса.