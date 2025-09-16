Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 сентября 2025 в 13:49

Армия Израиля обрушила здание с офисами СМИ

Журналист Алавадия: армия Израиля разрушила здание с офисами СМИ в секторе Газа

Фото: Ali Hamad/Keystone Press Agency/Global Look Press

Израильская армия полностью разрушила в секторе Газа здание, в котором располагались офисы местных средств массовой информации, сообщил корреспондент телеканала «Аль-Маядин» Махмуд Алавадия «Известиям». По его словам, здание «Аль-Гафри» простояло более 30 лет и вмещало десятки редакций СМИ. Алавадия обвинил Тель-Авив в попытке «заглушить правду».

Нанося удары по башне под надуманными предлогами, израильская армия пытается заглушить и скрыть правду, которая звучит и транслируется отсюда, из этого места, — заявил журналист.

Ранее стало известно, что Израиль категорически отвергает доклад международной комиссии ООН, содержащий утверждения о геноциде в отношении палестинского народа в секторе Газа. Министерство иностранных дел еврейского государства назвало данный документ ложью движения ХАМАС.

До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил о начале интенсивной фазы военной операции в секторе Газа. По его словам, это решающий этап кампании. Более 350 тысяч жителей уже покинули город. Вечером 15 сентября поток беженцев продолжился.

Израиль
ЦАХАЛ
сектор Газа
конфликты
