Армия Израиля обрушила здание с офисами СМИ Журналист Алавадия: армия Израиля разрушила здание с офисами СМИ в секторе Газа

Израильская армия полностью разрушила в секторе Газа здание, в котором располагались офисы местных средств массовой информации, сообщил корреспондент телеканала «Аль-Маядин» Махмуд Алавадия «Известиям». По его словам, здание «Аль-Гафри» простояло более 30 лет и вмещало десятки редакций СМИ. Алавадия обвинил Тель-Авив в попытке «заглушить правду».

Нанося удары по башне под надуманными предлогами, израильская армия пытается заглушить и скрыть правду, которая звучит и транслируется отсюда, из этого места, — заявил журналист.

Ранее стало известно, что Израиль категорически отвергает доклад международной комиссии ООН, содержащий утверждения о геноциде в отношении палестинского народа в секторе Газа. Министерство иностранных дел еврейского государства назвало данный документ ложью движения ХАМАС.

До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил о начале интенсивной фазы военной операции в секторе Газа. По его словам, это решающий этап кампании. Более 350 тысяч жителей уже покинули город. Вечером 15 сентября поток беженцев продолжился.