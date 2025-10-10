Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
10 октября 2025 в 11:26

Переведенный под домашний арест журналист встретился с дипломатами

Захарова: сотрудники посольства России в Баку навестили журналиста Картавых

Игорь Картавых Игорь Картавых Фото: Нина Зотина/РИА Новости

Представители посольства России в Баку посетили главу редакции Sputnik Азербайджан Игоря Картавых, заявила ТАСС представитель МИД РФ Мария Захарова. Журналист переведен под домашний арест.

Представители посольства посетили Картавых, который был на днях переведен под домашний арест. Все это время российские дипломаты были с ним на связи, оказывали необходимую помощь, учитывая состояние его здоровья, при содействии азербайджанской стороны, — сказала Захарова.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что лидер РФ Владимир Путин и его коллега Ильхам Алиев в ходе переговоров в Душанбе обсудили актуальные вопросы в конструктивном ключе. Данное заявление было сделано в ответ на вопрос о возможном рассмотрении темы задержания российских граждан в Баку.

До этого сообщалось, что уполномоченный по правам человека Азербайджана Сабина Алиева продолжает контролировать ситуацию с арестованными в Баку сотрудниками Sputnik Азербайджан и другими россиянами. По ее распоряжению для задержанных была организована встреча с членами их семей.

Азербайджан
журналисты
задержания
домашний арест
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Суд вынес вердикт по делу об избиении школьницы в туалете
Выбросивший трехлетнюю дочь из окна мужчина корчил рожи перед судьей
Санкции США вынудили Венгрию искать другую страну для импорта нефти
Рубль упадет до 100? Курс сегодня, 10 октября, что с долларом, евро и юанем
Семь приемов, чтобы встроить окна в интерьер без капитального ремонта
Синоптик рассказал, когда в Москве пойдет первый снег
Юрист раскрыл, что грозит за отказ впустить в квартиру газовщика
В Петербурге задержана глава ЦУР Елена Никитина
Кафе, где Гоголь писал «Мертвые души», хотят переделать в модный бутик
Политолог объяснил, почему Трампу не удалось получить Нобелевскую премию
В Минобороны назвали рекордное число сбитых дронов ВСУ
Предавший товарищей боец СВО раскрыл отношение к погибшим сослуживцам
ВС России разнесли объекты энергосистемы ВПК Украины
Лидеры Содружества Независимых Государств приняли решение по «СНГ плюс»
Директор лицея или криминальный авторитет: раскрыто дело убийства Мениса
В Минобороны РФ раскрыли число ударов, нанесенных по ВПК Украины за неделю
Возможный убийца архитектора Супоницкого оставил прощальное послание жене
Дом из легендарного клипа Slipknot выставили на аукцион
Суд заключил под стражу жителя Уфы, выбросившего дочь с четвертого этажа
Романтическая комедия «Сводишь с ума» вышла в широкий прокат
Дальше
Самое популярное
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты

Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет
Общество

Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет

Генератор «переиграл» ВСУ, новый козырь ВС РФ: новости СВО к утру 9 октября
Регионы

Генератор «переиграл» ВСУ, новый козырь ВС РФ: новости СВО к утру 9 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.