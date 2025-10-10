Переведенный под домашний арест журналист встретился с дипломатами

Представители посольства России в Баку посетили главу редакции Sputnik Азербайджан Игоря Картавых, заявила ТАСС представитель МИД РФ Мария Захарова. Журналист переведен под домашний арест.

Представители посольства посетили Картавых, который был на днях переведен под домашний арест. Все это время российские дипломаты были с ним на связи, оказывали необходимую помощь, учитывая состояние его здоровья, при содействии азербайджанской стороны, — сказала Захарова.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что лидер РФ Владимир Путин и его коллега Ильхам Алиев в ходе переговоров в Душанбе обсудили актуальные вопросы в конструктивном ключе. Данное заявление было сделано в ответ на вопрос о возможном рассмотрении темы задержания российских граждан в Баку.

До этого сообщалось, что уполномоченный по правам человека Азербайджана Сабина Алиева продолжает контролировать ситуацию с арестованными в Баку сотрудниками Sputnik Азербайджан и другими россиянами. По ее распоряжению для задержанных была организована встреча с членами их семей.