05 сентября 2025 в 12:00

В Азербайджане сообщили о встрече задержанных россиян с родственниками

Сабина Алиева Сабина Алиева Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева продолжает держать под контролем ситуацию с задержанными более двух месяцев назад в Баку журналистами Sputnik Азербайджан и другими россиянами, передает РИА Новости со ссылкой на аппарат уполномоченного по правам человека. Как сообщается, недавно состоялась их встреча с родственниками.

По поручению уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Сабины Алиевой данный вопрос держится в поле зрения представителей Национальной превентивной группы. Эта группа осуществляет прием членов их семей в аппарате, своевременно и в рамках законодательства рассматриваются и разрешаются поступившие обращения, при необходимости оказывается помощь. Очередная их встреча с родными состоялась на днях, — говорится в ответе на запрос журналистов.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в рамках ВЭФ заявила, что освобождение 13 российских граждан, задержанных в Азербайджане, может стать значимым шагом на пути к нормализации отношений между Москвой и Баку. По ее словам, этот вопрос подробно обсуждался 22 августа в Астрахани на заседаниях российско-азербайджанской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

Азербайджан
россияне
встречи
родственники
