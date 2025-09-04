Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 сентября 2025 в 10:45

Оверчук: экономические отношения России и Азербайджана развиваются хорошо

Алексей Оверчук Алексей Оверчук Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Экономические отношения России и Азербайджана развиваются очень хорошо, заявил вице-премьер Алексей Оверчук. На сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) он сказал, что контакты между Москвой и Баку идут постоянно, передает ТАСС.

В экономической сфере отношения развиваются очень хорошо. И мы поддерживаем контакты, постоянно. И в том числе и на полях саммита ШОС активно общались с коллегами. Поэтому здесь с Азербайджаном у нас в экономическом плане отношения развиваются нормально, как мы планировали, — заявил Оверчук.

Ранее вице-премьер российского правительства говорил, что экономическое партнерство между Россией и Азербайджаном имеет существенное значение для обеих стран. В настоящий момент ведется работа по развитию двусторонних отношений.

Оверчук также говорил, что на 23-м заседании межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству Москва и Баку определили основные ориентиры для совместной работы. Он акцентировал внимание на том, что приоритетными сферами взаимодействия были выбраны транспортная инфраструктура и энергетика.

