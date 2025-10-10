Энергосистема Украины оказалась на грани коллапса

Киев остался без света после масштабных ударов российских войск по энергосистеме Украины 10 октября, сообщает Telegram-канал WarGonzo. По данным источника, из строя выведены до 10 ключевых объектов — гидро- и теплоэлектростанции. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.
Как отмечают авторы канала, получили повреждения Запорожская, Кременчугская и Среднеднепровская ГЭС — по последней были нанесены дополнительные удары, предположительно, ракетами «Кинжал». Предварительно могла пострадать Каневская ГЭС в Черкасской области. Целями ударов также оказались Приднепровская ТЭС, киевские ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 и Криворожская ТЭС.
В результате ударов Киев столкнулся с перебоями электроснабжения и частичным отключением метро — движение поездов в подземке замедлено. Кроме того, в городе зафиксированы проблемы с подачей воды. По оценке источника, энергосистема Украины близка к критическому состоянию, возможен масштабный блэкаут.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о перебоях с электроснабжением в девяти областях страны после ударов ВС России. По его словам, аварийные службы уже работают над восстановлением. Данные удары стали ответом на обстрелы украинской армией гражданских объектов в приграничных российских регионах — прежде Зеленский пригрозил блэкаутом Белгородской и Курской областям.