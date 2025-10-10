Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
10 октября 2025 в 11:24

Энергосистема Украины оказалась на грани коллапса

Киев лишился электричества после ударов ВС России по энергетике

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Киев остался без света после масштабных ударов российских войск по энергосистеме Украины 10 октября, сообщает Telegram-канал WarGonzo. По данным источника, из строя выведены до 10 ключевых объектов — гидро- и теплоэлектростанции. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Как отмечают авторы канала, получили повреждения Запорожская, Кременчугская и Среднеднепровская ГЭС — по последней были нанесены дополнительные удары, предположительно, ракетами «Кинжал». Предварительно могла пострадать Каневская ГЭС в Черкасской области. Целями ударов также оказались Приднепровская ТЭС, киевские ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 и Криворожская ТЭС.

В результате ударов Киев столкнулся с перебоями электроснабжения и частичным отключением метро — движение поездов в подземке замедлено. Кроме того, в городе зафиксированы проблемы с подачей воды. По оценке источника, энергосистема Украины близка к критическому состоянию, возможен масштабный блэкаут.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о перебоях с электроснабжением в девяти областях страны после ударов ВС России. По его словам, аварийные службы уже работают над восстановлением. Данные удары стали ответом на обстрелы украинской армией гражданских объектов в приграничных российских регионах — прежде Зеленский пригрозил блэкаутом Белгородской и Курской областям.

Украина
ВС РФ
энергетика
удары
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Семь приемов, чтобы встроить окна в интерьер без капитального ремонта
Синоптик рассказал, когда в Москве пойдет первый снег
Юрист раскрыл, что грозит за отказ впустить в квартиру газовщика
В Петербурге задержана глава ЦУР Елена Никитина
Кафе, где Гоголь писал «Мертвые души», хотят переделать в модный бутик
Политолог объяснил, почему Трампу не удалось получить Нобелевскую премию
В Минобороны назвали рекордное число сбитых дронов ВСУ
Предавший товарищей боец СВО раскрыл отношение к погибшим сослуживцам
ВС России разнесли объекты энергосистемы ВПК Украины
Лидеры Содружества Независимых Государств приняли решение по «СНГ плюс»
Директор лицея или криминальный авторитет: раскрыто дело убийства Мениса
В Минобороны РФ раскрыли число ударов, нанесенных по ВПК Украины за неделю
Возможный убийца архитектора Супоницкого оставил прощальное послание жене
Дом из легендарного клипа Slipknot выставили на аукцион
Суд заключил под стражу жителя Уфы, выбросившего дочь с четвертого этажа
Романтическая комедия «Сводишь с ума» вышла в широкий прокат
Названо число освобожденных за неделю населенных пунктов в зоне СВО
«Ряд важных решений»: Рахмон рассказал, как прошла встреча глав стран СНГ
Онколог предупредил о главных факторах развития рака молочной железы
Россиян предупредили о влиянии стресса на организм
Дальше
Самое популярное
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты

Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет
Общество

Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет

Генератор «переиграл» ВСУ, новый козырь ВС РФ: новости СВО к утру 9 октября
Регионы

Генератор «переиграл» ВСУ, новый козырь ВС РФ: новости СВО к утру 9 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.