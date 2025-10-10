Энергосистема Украины оказалась на грани коллапса Киев лишился электричества после ударов ВС России по энергетике

Киев остался без света после масштабных ударов российских войск по энергосистеме Украины 10 октября, сообщает Telegram-канал WarGonzo. По данным источника, из строя выведены до 10 ключевых объектов — гидро- и теплоэлектростанции. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Как отмечают авторы канала, получили повреждения Запорожская, Кременчугская и Среднеднепровская ГЭС — по последней были нанесены дополнительные удары, предположительно, ракетами «Кинжал». Предварительно могла пострадать Каневская ГЭС в Черкасской области. Целями ударов также оказались Приднепровская ТЭС, киевские ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 и Криворожская ТЭС.

В результате ударов Киев столкнулся с перебоями электроснабжения и частичным отключением метро — движение поездов в подземке замедлено. Кроме того, в городе зафиксированы проблемы с подачей воды. По оценке источника, энергосистема Украины близка к критическому состоянию, возможен масштабный блэкаут.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о перебоях с электроснабжением в девяти областях страны после ударов ВС России. По его словам, аварийные службы уже работают над восстановлением. Данные удары стали ответом на обстрелы украинской армией гражданских объектов в приграничных российских регионах — прежде Зеленский пригрозил блэкаутом Белгородской и Курской областям.