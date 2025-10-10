Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 октября 2025 в 11:21

В России предположили, кому достанется Нобелевская премия по экономике

Экономист Колясников: трио Берри-Хаусман-Пейкс может стать Нобелевским лауреатом

Фото: Steffen Trumpf/dpa/Global Look Press

Трио Стивен Берри, Джерри Хаусман и Ариэль Пейкс — наиболее вероятный кандидат на получение Нобелевской премии по экономике, заявил KP.RU экономист Максим Колясников. Они разработали модель оценки спроса, которая произвела революцию в анализе рынков дифференцированных продуктов.

На мой взгляд, трио Берри-Хаусман-Пейкс — самый вероятный кандидат с точки зрения «классических» критериев оценивания: на его стороне достаточный временной интервал и широкое практическое применение, — высказался Колясников.

Помимо этого трио, экономист выделил дуэт Дэвида Аутора и Лоуренса Каца по фактору цитируемости и актуальности. Их работы посвящены взаимосвязям между технологическими изменениями, уровнем образования и неравенством.

Колясников также не исключил, что Нобелевским лауреатом может стать Майкл Вудфорд. Он создал теоретические основания современной монетарной политики. Вудфорда, по словам эксперта, могут выбрать в целях поддержки существующих монетарных властей США.

Ранее Нобелевскую премию по физике присудили французу Мишелю Деворе, британцу Джону Кларку и американцу Джону Мартинису. Они получили награду за открытие в области квантовой механики.

