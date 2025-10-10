Путин: двери Евразийского экономического союза открыты для новых участников

Двери Евразийского экономического союза всегда открыты, заявил президент России Владимир Путин. По его словам, которые передает пресс-служба Кремля, организация рада появлению новых участников. Глава государства также назвал организацию выгодной.

Двери ЕАЭС всегда открыты. На мой взгляд, это выгодно — экономические выгоды дает, больше рынки открывает, создает лучшие условия для кооперации, — сказал Путин.

Ранее замминистра торговли Пакистана Насир Хамид заявил, что страна рассматривает возможность вступления в Евразийский экономический союз и уже проводит подготовительные мероприятия. По его словам, власти государства сейчас изучают все возможности для этого.

До этого премьер-министр Армении Никол Пашинян допустил возможность выхода страны из Евразийского экономического союза, отметив, что это связано с несовместимостью членства в ЕАЭС и Европейском союзе. По его словам, окончательное решение будет зависеть от позиции граждан, хода переговоров, анализа текущей ситуации, а также оценки доступных вариантов и альтернатив.