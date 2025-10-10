Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 октября 2025 в 13:34

«Прокатили»: в РФ объяснили, почему Трампу не дали Нобелевскую премию мира

Юнашев: Нобелевский комитет оставил Трампа без премии мира ради рычага давления

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Samuel Corum — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президента США Дональда Трампа «прокатили» с Нобелевской премией мира, присудив ее венесуэльскому политику Марии Корине Мачадо, заявил в своем Telegram-канале журналист Кремлевского пула Александр Юнашев. Однако, по его словам, можно посмотреть на произошедшее с другой точки зрения.

Трампа, с одной стороны, прокатили. С другой — дали стимул стараться лучше на следующий год. Оставили себе какой-то рычаг давления в виде морковки перед носом американского президента, — подчеркнул корреспондент.

Ранее политолог-американист Павел Дубравский выразил мнение, что глава Белого дома не был удостоен Нобелевской премии мира из-за ряда спорных поступков. Политтехнолог предположил, что комиссии не нравится стиль политики Трампа и то, что он вышел из многих международных организаций.

До этого британские аналитики отметили, что Трамп может ввести торговые санкции против Норвегии из-за неудачи с получением премии. По их словам, американский лидер открыто выразил желание стать лауреатом престижной награды, а также указал на свою готовность «наказать всех, кто его расстраивает».

