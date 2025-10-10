Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
10 октября 2025 в 11:15

Российская телеведущая заявила, что делала аборт

Ведущая Меньшова рассказала, что сделала аборт после рождения первого ребенка

Юлия Меньшова Юлия Меньшова Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Телеведущая и актриса Юлия Меньшова рассказала о своем решении сделать аборт после появления на свет первого ребенка. В интервью проекту Metametrica она пояснила, что новая беременность наступила слишком быстро, и она психологически не была готова к этому событию.

По словам Меньшовой, принятие такого решения сопровождалось глубокими эмоциональными переживаниями. Она отметила, что невозможно представить всю сложность внутренней борьбы, которую испытывает женщина, выбирающая эту процедуру. Телеведущая также упомянула о попытках врача-гинеколога из женской консультации отговорить ее от этого шага. Медик, как вспоминает Меньшова, называл аборт серьезным грехом с моральной точки зрения.

Ты офонарел? Ты меня сейчас осуждаешь? Ты можешь себе представить, что я проживаю сейчас? — сказала ведущая.

Ранее актриса в программе «Шоу Воли» рассказала о сложных взаимоотношениях с родителями в период обучения в театральном институте. Она охарактеризовала семейную историю как трагическую. По словам Меньшовой, ее отец давал резко отрицательные оценки ее актерским работам и называл игру неудовлетворительной.

Юлия Меньшова
аборты
беременность
телеведущие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Семь приемов, чтобы встроить окна в интерьер без капитального ремонта
Синоптик рассказал, когда в Москве пойдет первый снег
Юрист раскрыл, что грозит за отказ впустить в квартиру газовщика
В Петербурге задержана глава ЦУР Елена Никитина
Кафе, где Гоголь писал «Мертвые души», хотят переделать в модный бутик
Политолог объяснил, почему Трампу не удалось получить Нобелевскую премию
В Минобороны назвали рекордное число сбитых дронов ВСУ
Предавший товарищей боец СВО раскрыл отношение к погибшим сослуживцам
ВС России разнесли объекты энергосистемы ВПК Украины
Лидеры Содружества Независимых Государств приняли решение по «СНГ плюс»
Директор лицея или криминальный авторитет: раскрыто дело убийства Мениса
В Минобороны РФ раскрыли число ударов, нанесенных по ВПК Украины за неделю
Возможный убийца архитектора Супоницкого оставил прощальное послание жене
Дом из легендарного клипа Slipknot выставили на аукцион
Суд заключил под стражу жителя Уфы, выбросившего дочь с четвертого этажа
Романтическая комедия «Сводишь с ума» вышла в широкий прокат
Названо число освобожденных за неделю населенных пунктов в зоне СВО
«Ряд важных решений»: Рахмон рассказал, как прошла встреча глав стран СНГ
Онколог предупредил о главных факторах развития рака молочной железы
Россиян предупредили о влиянии стресса на организм
Дальше
Самое популярное
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты

Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет
Общество

Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет

Генератор «переиграл» ВСУ, новый козырь ВС РФ: новости СВО к утру 9 октября
Регионы

Генератор «переиграл» ВСУ, новый козырь ВС РФ: новости СВО к утру 9 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.