Российская телеведущая заявила, что делала аборт

Телеведущая и актриса Юлия Меньшова рассказала о своем решении сделать аборт после появления на свет первого ребенка. В интервью проекту Metametrica она пояснила, что новая беременность наступила слишком быстро, и она психологически не была готова к этому событию.

По словам Меньшовой, принятие такого решения сопровождалось глубокими эмоциональными переживаниями. Она отметила, что невозможно представить всю сложность внутренней борьбы, которую испытывает женщина, выбирающая эту процедуру. Телеведущая также упомянула о попытках врача-гинеколога из женской консультации отговорить ее от этого шага. Медик, как вспоминает Меньшова, называл аборт серьезным грехом с моральной точки зрения.

Ты офонарел? Ты меня сейчас осуждаешь? Ты можешь себе представить, что я проживаю сейчас? — сказала ведущая.

Ранее актриса в программе «Шоу Воли» рассказала о сложных взаимоотношениях с родителями в период обучения в театральном институте. Она охарактеризовала семейную историю как трагическую. По словам Меньшовой, ее отец давал резко отрицательные оценки ее актерским работам и называл игру неудовлетворительной.