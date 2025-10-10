Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 октября 2025 в 11:26

Путин пригласил лидеров СНГ на встречу в преддверии Нового года

Путин пригласил лидеров стран СНГ в Россию на неформальную встречу в декабре

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин пригласил коллег из СНГ в РФ на неформальную встречу, передает РИА Новости. Точной даты и места он не назвал, но предложил пообщаться в декабре 2025 года в Санкт-Петербурге.

Если сочтете возможным, то я был бы очень рад вас видеть в России, как у нас по традиции сложилось, в Петербурге в конце этого года, в преддверии Нового года, на неформальную нашу встречу, — сказал Путин.

Соответствующее приглашение российский лидер озвучил в ходе заседания Совета глав государств СНГ в узком составе. Президент прибыл на площадку саммита СНГ в Душанбе в пятницу, 10 октября. Участниками события стали также лидеры Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Ранее таджикистанский президент Эмомали Рахмон открыл саммит СНГ в Душанбе, обратившись к участникам с приветственным словом. Глава республики признался, что с радостью принимает гостей, с которыми его народ объединяют общие интересы и стремления к развитию партнерства.

Владимир Путин
СНГ
лидеры
встречи
