Отправка 65 военных, в том числе бойцов старейшего элитного полка «Кумаон», для участия в российско-белорусских стратегических учениях «Запад-2025» связана с желанием укрепить оборонное сотрудничество и дух товарищества с Россией, заявили в Минобороны Индии. Таким образом в ведомстве ответили на критику со стороны западных стран, передает британская газета The Times.

Со ссылкой на Минобороны Индии издание пишет, что индийские военные дислоцированы на полигоне Мулино в Нижегородской области. Там они будут участвовать в совместных тренировках и тактических учениях с российскими коллегами. Однако, как отмечает издание, решение Индии присоединиться к учениям на фоне обострения отношений между Москвой и НАТО стоит считать тревожным сигналом.

Ранее западные аналитики заявили, что Индия якобы перешла «красную линию», когда выбрала укрепление собственного оборонного взаимодействия и доверия с Россией. По их мнению, страна не имела права на этот шаг в момент, когда отношения между РФ и США не нормализовались.