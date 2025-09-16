Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
16 сентября 2025 в 14:03

Индия ответила на критику из-за участия в учениях «Запад-2025»

МО Индии объяснило участие в учениях «Запад-2025» укреплением связей с Россией

Элитный полк «Кумаон» Элитный полк «Кумаон» Фото: Shutterstock/FOTODOM

Отправка 65 военных, в том числе бойцов старейшего элитного полка «Кумаон», для участия в российско-белорусских стратегических учениях «Запад-2025» связана с желанием укрепить оборонное сотрудничество и дух товарищества с Россией, заявили в Минобороны Индии. Таким образом в ведомстве ответили на критику со стороны западных стран, передает британская газета The Times.

Со ссылкой на Минобороны Индии издание пишет, что индийские военные дислоцированы на полигоне Мулино в Нижегородской области. Там они будут участвовать в совместных тренировках и тактических учениях с российскими коллегами. Однако, как отмечает издание, решение Индии присоединиться к учениям на фоне обострения отношений между Москвой и НАТО стоит считать тревожным сигналом.

Ранее западные аналитики заявили, что Индия якобы перешла «красную линию», когда выбрала укрепление собственного оборонного взаимодействия и доверия с Россией. По их мнению, страна не имела права на этот шаг в момент, когда отношения между РФ и США не нормализовались.

Индия
военные
учения
Россия
Белоруссия
Запад
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Перевозка детей без автокресел будет наказываться строже
Стали известны самые распространенные виды рака в РФ
«У вас проблемы»: Трамп резко ответил на вопрос украинского журналиста
Стало известно, кто первым опознал предполагаемого убийцу Кирка
Сумку с долларами изъяли у иностранца в российском аэропорту
В Газе бомбардировки уничтожили древнейший архитектурный памятник
Британия готова применить силу против РФ: ответ России будет жестким
Подозреваемому в убийстве Чарли Кирка выдвинули обвинения
«Понеслось»: Газманов объяснил популярность своих танцев
Власти штата Юта выдвинули обвинение в убийстве Чарли Кирка
Анфиса Чехова не захотела видеть на своей свадьбе шоу-бизнес
Хуситы заявили об атаке Тель-Авива гиперзвуковой баллистической ракетой
Прохожие спасли «телефонного мошенника» от похитителей
В Антарктиде ученые-орнитологи спасли птенца императорского пингвина
Школьник пришел домой к однокласснице, и там на него набросился волк
В Пскове черного копателя осудили за опасную находку
Индия одобрила позицию США в конфликте по Украине
Нетаньяху сообщил, что Трамп пригласил его в Белый дом
Министры обороны Белоруссии и России обсудили вопросы Союзного государства
Директору и инженеру канатной дороги на Эльбрусе избрали меру пресечения
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.