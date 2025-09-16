Празднование Дня города в Москве
Гастарбайтеры «намыли» золото на 100 млн рублей в Приамурье

Мигрантов задержали с кучей слитков золота в карьере в Амурской области

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Группа мигрантов незаконно добыла около 17 килограммов золота в Амурской области, сообщила пресс-служба МВД. Полицейские во время операции «Самородок» задержали 27 иностранцев во время рейда в районе реки Бысса.

Мигранты были задержаны полицейскими при силовой поддержке бойцов Росгвардии. <…> На месте происшествия сотрудники полиции изъяли золотые слитки и россыпь общей массой порядка 17 килограммов, незаконно добытые иностранцами, — сказано в сообщении.

Установлено, что рабочих наняла компания из Забайкальского края, отправив их на работы в Приамурье. Сейчас 19 человек уже депортированы, семеро ожидают выдворения. Один из задержанных находится в СИЗО.

Ранее два мигранта получили по два года и два месяца колонии за кражу нефти из магистрального нефтепровода в Новосибирской области. Суд установил, что они незаконно отбирали нефть у АО «Транснефть — Западная Сибирь», заполняли резервуар и перекачивали топливо в цистерны. Подсудимые также вели учет отгрузки и охраняли помещение от посторонних. Ущерб оценили в 92 млн рублей.

