Гастарбайтеры «намыли» золото на 100 млн рублей в Приамурье Мигрантов задержали с кучей слитков золота в карьере в Амурской области

Группа мигрантов незаконно добыла около 17 килограммов золота в Амурской области, сообщила пресс-служба МВД. Полицейские во время операции «Самородок» задержали 27 иностранцев во время рейда в районе реки Бысса.

Мигранты были задержаны полицейскими при силовой поддержке бойцов Росгвардии. <…> На месте происшествия сотрудники полиции изъяли золотые слитки и россыпь общей массой порядка 17 килограммов, незаконно добытые иностранцами, — сказано в сообщении.

Установлено, что рабочих наняла компания из Забайкальского края, отправив их на работы в Приамурье. Сейчас 19 человек уже депортированы, семеро ожидают выдворения. Один из задержанных находится в СИЗО.

