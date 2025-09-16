Празднование Дня города в Москве
16 сентября 2025 в 13:51

Эрдоган предрек Израилю незавидную судьбу

Эрдоган: итоги голосования в ООН по Газе указывают на растущую изоляцию Израиля

Реджеп Тайип Эрдоган Реджеп Тайип Эрдоган Фото: Stefano Costantino/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что результаты голосований в ООН демонстрируют растущую международную изоляцию Израиля. По его словам, принятие Нью-Йоркской декларации 142 странами коренным образом изменило дипломатический баланс в палестинском вопросе.

По мере того как Израиль усиливает свои репрессии, раскрывается его истинное лицо. Даже те, кто годами игнорировал систематические израильские репрессии в Палестине, начали говорить, что так больше продолжаться не может. <…> Результаты недавних голосований в ООН демонстрируют растущую изоляцию Израиля, — отметил Эрдоган.

Он подчеркнул, что идея создания двух государств, которую Анкара годами отстаивала на всех площадках, стала общей волей мирового большинства. Президент Турции также заявил, что изменение характера голосований в ООН ясно свидетельствует о признании факта геноцида, и выразил уверенность, что признание западными странами Палестины как государства еще больше усилит изоляцию Израиля. Эрдоган пообещал продолжить отстаивать эту позицию с трибуны ООН.

Ранее турецкий лидер отмечал, что после атаки на Катар стало понятно, что Израиль представляет угрозу миропорядку. По его мнению, действия ЦАХАЛ стали нарушением суверенитета независимой страны. Он добавил, что нападение на ведущую переговоры делегацию ХАМАС является вызовом международному праву.

Турция
Реджеп Эрдоган
ООН
Израиль
изоляция
