«Угроза международному порядку»: Эрдоган резко осудил атаку Израиля на Доху

После атаки на Катар понятно, что Израиль представляет собой угрозу миропорядку, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, которые приводит агентство Anadolu, действия ЦАХАЛ стали нарушением суверенитета независимой страны. Он добавил, что нападение на ведущую переговоры делегацию ХАМАС является вызовом международному праву.

Весь мир теперь видит, что Израиль представляет собой явную угрозу международному порядку, — сказал Эрдоган.

Ранее комиссия ООН по расследованию событий на палестинской территории признала геноцидом израильские действия в секторе Газа. Там отметили, что власти в Тель-Авиве частично уничтожили репродуктивную способность палестинцев и создали условия, рассчитанные на физическое уничтожение группы.

В свою очередь премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что началась интенсивная фаза военной операции в секторе Газа. По его словам, это решающий этап кампании. Более 350 тыс. жителей уже покинули город, а вечером 15 сентября приток беженцев продолжился.