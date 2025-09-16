СК возбудил дело после гибели пяти человек на озере в российском регионе

Уголовное дело возбуждено после трагического происшествия с вездеходом в Забайкальском крае, сообщили в Следственном управлении СК РФ по региону. Инцидент со смертельным исходом произошел 16 сентября в Каларском муниципальном округе во время переправы через озеро.

Транспортное средство гусеничного типа, принадлежащее местному обществу с ограниченной ответственностью, полностью затонуло на расстоянии 15 километров от поселка Чина. По предварительным данным ведомства, в результате аварии погибли пять сотрудников предприятия, находившихся в вездеходе.

Следствие квалифицировало происшествие по части 3 статьи 238 УК РФ как оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Основанием для применения данной статьи стала гибель двух и более человек вследствие нарушений.

В настоящее время следователи приступили к выполнению комплекса процессуальных действий. Запланирован осмотр места происшествия, допросы владельцев транспортного средства и проведение судебно-медицинских экспертиз. Расследование данного дела взято на особый контроль руководством регионального следственного управления.

Ранее Telegram-канал «112» сообщал, что вездеход с геологами упал в озеро Каларского района Забайкальского края. По данным источника, транспортное средство утонуло при спуске с горы на фоне отказа тормозов. Отмечалось, что в машине ехали девять человек, из которых четверо смогли выбраться.