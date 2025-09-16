Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
16 сентября 2025 в 13:52

СК возбудил дело после гибели пяти человек на озере в российском регионе

СК по Забайкалью возбудил уголовное дело после гибели пяти геологов в вездеходе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Уголовное дело возбуждено после трагического происшествия с вездеходом в Забайкальском крае, сообщили в Следственном управлении СК РФ по региону. Инцидент со смертельным исходом произошел 16 сентября в Каларском муниципальном округе во время переправы через озеро.

Транспортное средство гусеничного типа, принадлежащее местному обществу с ограниченной ответственностью, полностью затонуло на расстоянии 15 километров от поселка Чина. По предварительным данным ведомства, в результате аварии погибли пять сотрудников предприятия, находившихся в вездеходе.

Следствие квалифицировало происшествие по части 3 статьи 238 УК РФ как оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Основанием для применения данной статьи стала гибель двух и более человек вследствие нарушений.

В настоящее время следователи приступили к выполнению комплекса процессуальных действий. Запланирован осмотр места происшествия, допросы владельцев транспортного средства и проведение судебно-медицинских экспертиз. Расследование данного дела взято на особый контроль руководством регионального следственного управления.

Ранее Telegram-канал «112» сообщал, что вездеход с геологами упал в озеро Каларского района Забайкальского края. По данным источника, транспортное средство утонуло при спуске с горы на фоне отказа тормозов. Отмечалось, что в машине ехали девять человек, из которых четверо смогли выбраться.

Россия
Забайкальский край
смерти
СК РФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, кто первым опознал предполагаемого убийцу Кирка
Сумку с долларами изъяли у иностранца в российском аэропорту
В Газе бомбардировки уничтожили древнейший архитектурный памятник
Британия готова применить силу против РФ: ответ России будет жестким
Подозреваемому в убийстве Чарли Кирка выдвинули обвинения
«Понеслось»: Газманов объяснил популярность своих танцев
Власти штата Юта выдвинули обвинение в убийстве Чарли Кирка
Анфиса Чехова не захотела видеть на своей свадьбе шоу-бизнес
Хуситы заявили об атаке Тель-Авива гиперзвуковой баллистической ракетой
Прохожие спасли «телефонного мошенника» от похитителей
В Антарктиде ученые-орнитологи спасли птенца императорского пингвина
Школьник пришел домой к однокласснице, и там на него набросился волк
В Пскове черного копателя осудили за опасную находку
Индия одобрила позицию США в конфликте по Украине
Нетаньяху сообщил, что Трамп пригласил его в Белый дом
Министры обороны Белоруссии и России обсудили вопросы Союзного государства
Директору и инженеру канатной дороги на Эльбрусе избрали меру пресечения
«Радость не доставлю»: Гутерриш высказался о своей отставке
Учитель алгебры вышел из себя после слов чиновницы о зарплатах в школе
Учительница совращала школьника и предложила встретиться через пару лет
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.