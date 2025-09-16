Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
16 сентября 2025 в 13:57

Поход в клуб обернулся уголовным делом для жительницы Улан-Удэ

Жительница Улан-Удэ украла банковскую карту в ходе драки в ночном клубе

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россиянка украла банковскую карту во время драки с другой посетительницей ночного клуба в Улан-Удэ, сообщает «МК в Бурятии». Общая сумма ущерба составила 3,5 тысячи рублей, возбуждено уголовное дело.

По данным следствия, конфликт случился в первых числах сентября. Две девушки сначала поссорились в баре, а потом продолжили выяснять отношения на улице. Во время потасовки 19-летняя участница конфликта украла у своей 25-летней оппонентки банковскую карту. В тот же вечер она вернулась в бар и использовала похищенную карту для покупки алкоголя.

Ранее в Нижнем Новгороде пьяный мужчина совершил налет на пассажирский автобус ради ограбления кассы водителя. Он выбежал на проезжую часть перед автобусом и, угрожая водителю травматическим пистолетом, похитил из кассы все деньги.

кражи
клубы
полиция
Улан-Удэ
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, кто первым опознал предполагаемого убийцу Кирка
Сумку с долларами изъяли у иностранца в российском аэропорту
В Газе бомбардировки уничтожили древнейший архитектурный памятник
Британия готова применить силу против РФ: ответ России будет жестким
Подозреваемому в убийстве Чарли Кирка выдвинули обвинения
«Понеслось»: Газманов объяснил популярность своих танцев
Власти штата Юта выдвинули обвинение в убийстве Чарли Кирка
Анфиса Чехова не захотела видеть на своей свадьбе шоу-бизнес
Хуситы заявили об атаке Тель-Авива гиперзвуковой баллистической ракетой
Прохожие спасли «телефонного мошенника» от похитителей
В Антарктиде ученые-орнитологи спасли птенца императорского пингвина
Школьник пришел домой к однокласснице, и там на него набросился волк
В Пскове черного копателя осудили за опасную находку
Индия одобрила позицию США в конфликте по Украине
Нетаньяху сообщил, что Трамп пригласил его в Белый дом
Министры обороны Белоруссии и России обсудили вопросы Союзного государства
Директору и инженеру канатной дороги на Эльбрусе избрали меру пресечения
«Радость не доставлю»: Гутерриш высказался о своей отставке
Учитель алгебры вышел из себя после слов чиновницы о зарплатах в школе
Учительница совращала школьника и предложила встретиться через пару лет
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.