Поход в клуб обернулся уголовным делом для жительницы Улан-Удэ Жительница Улан-Удэ украла банковскую карту в ходе драки в ночном клубе

Россиянка украла банковскую карту во время драки с другой посетительницей ночного клуба в Улан-Удэ, сообщает «МК в Бурятии». Общая сумма ущерба составила 3,5 тысячи рублей, возбуждено уголовное дело.

По данным следствия, конфликт случился в первых числах сентября. Две девушки сначала поссорились в баре, а потом продолжили выяснять отношения на улице. Во время потасовки 19-летняя участница конфликта украла у своей 25-летней оппонентки банковскую карту. В тот же вечер она вернулась в бар и использовала похищенную карту для покупки алкоголя.

