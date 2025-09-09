Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 сентября 2025 в 14:11

Пьяный мужчина ограбил автобус ради мелочи из кассы водителя

В Нижнем Новгороде мужчина с пистолетом ограбил автобус

Пьяный житель Нижнего Новгорода совершил налет на пассажирский автобус ради ограбления кассы водителя, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону. По информации ведомства, инцидент произошел на улице Лесной Городок Московского района города.

Правоохранители выяснили, что злоумышленник выбежал на проезжую часть перед автобусом, и, угрожая водителю травматическим пистолетом, похитил из кассы все деньги. Ущерб составил тысячу рублей. Налетчика удалось быстро задержать: им оказался ранее судимый 56-летний безработный мужчина. Возбуждено уголовное дело по статье о разбое, нижегородцу грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее в одном из дворов на юге Москвы двое в масках и с топорами ограбили мужчину. Злоумышленники распылили ему в лицо содержимое газового баллончика и избили. Добычей преступников стали пакеты со смартфонами, рюкзак с документами и деньги. Общий ущерб составил свыше 2,5 млн рублей.

До этого в Челябинске полицейские задержали мужчину, который ворвался в магазин и угрожал продавцу кухонным топориком. Злоумышленник похитил из кассы 10 тыс. рублей и скрылся с места преступления. Он попытался избавиться от орудия преступления, выбросив топорик в лесополосе.

ограбления
Нижний Новгород
происшествия
автобусы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Юрист объяснил, куда жаловаться на банк в случае удержания им денег
В «Газели» на трассе в сторону Петербурга нашли полтонны эфедрона
Политолог рассказал, стоит ли ждать отставки Макрона
Раскрыто, как украинские военные проворонили удар по Генштабу ВСУ в Киеве
Протестующие в Непале хотят назначить премьером бывшего рэпера
Пьяный мужчина ограбил автобус ради мелочи из кассы водителя
Лучший отдых с детьми в сентябре: 10 идей для поездки
Появились кадры с издевательствами над мобилизованными ВСУ в ходе обучения
Наступление РФ на Покровск, Днепр, Славянск, Краматорск: сводка 9 сентября
Чистяков высказался о непопадании в список на олимпийскую квалификацию
Россиянам объяснили, какая форма получения льгот наиболее выгодная
В РПЦ призвали обложить россиян десятиной
Россиянка проглотила иглу для чистки каналов во время приема стоматолога
Военэксперт ответил, какими дронами ВСУ могли атаковать Сочи
Иностранец убил приятеля после бытовой ссоры в Башкирии
«Мы жестко осуждаем»: в МИД набросились на Запад из-за Додика
Конькобежка Саютина раскрыла, как узнала о допуске к квалификации Олимпиады
Пленный ВСУ раскрыл, чем их накачивали командиры
Протестующие в Непале избили бывшего премьера и главу МИД
Женщина стала матерью после шести рецидивов рака
Дальше
Самое популярное
Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно
Россия

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно

«Пацаны, не удивляйтесь»: пленный ВСУ оказался в госпитале с наемниками
Европа

«Пацаны, не удивляйтесь»: пленный ВСУ оказался в госпитале с наемниками

Лондон в трауре, возвращение Пугачевой, нокаут от Путина: что будет дальше
Россия

Лондон в трауре, возвращение Пугачевой, нокаут от Путина: что будет дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.