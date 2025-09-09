Пьяный мужчина ограбил автобус ради мелочи из кассы водителя

Пьяный житель Нижнего Новгорода совершил налет на пассажирский автобус ради ограбления кассы водителя, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону. По информации ведомства, инцидент произошел на улице Лесной Городок Московского района города.

Правоохранители выяснили, что злоумышленник выбежал на проезжую часть перед автобусом, и, угрожая водителю травматическим пистолетом, похитил из кассы все деньги. Ущерб составил тысячу рублей. Налетчика удалось быстро задержать: им оказался ранее судимый 56-летний безработный мужчина. Возбуждено уголовное дело по статье о разбое, нижегородцу грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее в одном из дворов на юге Москвы двое в масках и с топорами ограбили мужчину. Злоумышленники распылили ему в лицо содержимое газового баллончика и избили. Добычей преступников стали пакеты со смартфонами, рюкзак с документами и деньги. Общий ущерб составил свыше 2,5 млн рублей.

До этого в Челябинске полицейские задержали мужчину, который ворвался в магазин и угрожал продавцу кухонным топориком. Злоумышленник похитил из кассы 10 тыс. рублей и скрылся с места преступления. Он попытался избавиться от орудия преступления, выбросив топорик в лесополосе.