Москвич пережил дерзкое нападение и лишился 2,5 млн рублей

В одном из дворов на юге Москвы двое в масках и с топорами ограбили мужчину, сообщила в своем Telegram-канале представитель МВД России Ирина Волк. Их добычей стали пакеты со смартфонами, рюкзак с документами и деньги. Общий ущерб составил свыше 2,5 млн рублей.

По данным Волк, на мужчину напали, когда он выгружал вещи из своей машины. Ему распылили в лицо содержимое газового баллончика и избили. Нападавших задержали на железнодорожном вокзале, похищенное они передали третьему соучастнику. Сейчас преступники находятся под стражей, против них заведено уголовное дело.

Тем временем в суд передано дело, возбужденное против двоих уроженцев Мурманской области. Их обвиняют в похищении и грабеже в Санкт-Петербурге. Злоумышленники забрали у жертвы 18 тысяч рублей.

Ранее в Челябинске задержали группу несовершеннолетних, подозреваемых в серии жестоких нападений на людей без определенного места жительства. Центральный районный суд города принял решение о заключении под стражу трех школьников на срок до 25 октября. Подростки в возрасте от 12 до 14 лет систематически разыскивали бездомных и подвергали их издевательствам с целью «очистить Челябинск» от них.