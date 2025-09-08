Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 сентября 2025 в 13:39

Москвич пережил дерзкое нападение и лишился 2,5 млн рублей

Волк: двое с топорами ограбили мужчину на юге Москвы

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В одном из дворов на юге Москвы двое в масках и с топорами ограбили мужчину, сообщила в своем Telegram-канале представитель МВД России Ирина Волк. Их добычей стали пакеты со смартфонами, рюкзак с документами и деньги. Общий ущерб составил свыше 2,5 млн рублей.

По данным Волк, на мужчину напали, когда он выгружал вещи из своей машины. Ему распылили в лицо содержимое газового баллончика и избили. Нападавших задержали на железнодорожном вокзале, похищенное они передали третьему соучастнику. Сейчас преступники находятся под стражей, против них заведено уголовное дело.

Тем временем в суд передано дело, возбужденное против двоих уроженцев Мурманской области. Их обвиняют в похищении и грабеже в Санкт-Петербурге. Злоумышленники забрали у жертвы 18 тысяч рублей.

Ранее в Челябинске задержали группу несовершеннолетних, подозреваемых в серии жестоких нападений на людей без определенного места жительства. Центральный районный суд города принял решение о заключении под стражу трех школьников на срок до 25 октября. Подростки в возрасте от 12 до 14 лет систематически разыскивали бездомных и подвергали их издевательствам с целью «очистить Челябинск» от них.

происшествия
ограбления
Ирина Волк
Москва
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Помолитесь за нас»: невестка актрисы Васильевой попала в больницу
Трамп выдвинул ультиматум ХАМАС по заложникам в Газе
Актриса пожаловалась на зарплаты в театрах
Сбившего пенсионерку курьера из Новосибирска никак не накажут
Военэксперт раскрыл значение мостов через Днепр
Международная премия Eventiada Awards 2025 закрывает прием заявок 1 октября
Девочка найдена мертвой под окнами школы в Челябинске
11-летняя девочка родила от 40-летнего соседа-насильника
Девушка родила ребенка и выбросила его с пятого этажа
Более 41 тысячи человек эвакуировали в азиатской стране из-за тайфуна
Украинский футболист задолжал 32,85 млн рублей британской налоговой
В Госдуме объяснили, от чего зависит индексация зарплат
Памятник на могиле Яниса Тиммы показали на видео
В Перу пес потушил динамитную шашку и спас семью хозяина
Военэксперт оценил массированный удар ВС РФ по объектам ВСУ
Новая работа Бэнкси украсила стену здания Королевского суда в Лондоне
«Миндальничать никто не будет»: Медведев сделал предупреждение Финляндии
Россиянам дали прогноз по курсу доллара на осень
«Нужно немного поправить»: Котенок о словах Орбана по разделению Украины
Финансист развеял миф о преимуществах цифрового рубля перед депозитами
Дальше
Самое популярное
СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше
Россия

СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно
Россия

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно

Новые дроны «Ключ 10» и уход Зеленского: новости СВО на утро 7 сентября
Регионы

Новые дроны «Ключ 10» и уход Зеленского: новости СВО на утро 7 сентября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.