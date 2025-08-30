День знаний — 2025
30 августа 2025 в 14:17

Мужчина с кухонным топориком пытался ограбить магазин в Челябинске

В Челябинске правоохранительные органы задержали подозреваемого в разбойном нападении на магазин, в ходе которого злоумышленник угрожал продавцу кухонным топориком, сообщает УМВД региона. Инцидент произошел в торговой точке на улице Артиллерийской.

По данным полиции, мужчина похитил из кассы денежные средства в размере 10 тысяч рублей и скрылся с места преступления. Личность грабителя была оперативно установлена. Им оказался 49-летний местный житель, ранее имевший судимость.

Мужчина попытался избавиться от орудия преступления, выбросив топорик в лесополосе, однако он был обнаружен и изъят полицией. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о разбое, которое предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.

Ранее житель Волгограда избил продавщицу цветочного магазина, а затем украл букет цветов и плюшевого медведя. Инцидент произошел в четверг, 28 августа. Неизвестный скрылся, но его задержали по горячим следам.

До этого жительница Красноярска 1993 года рождения ограбила магазины на 700 тысяч рублей. Уже судимая женщина продавала похищенный товар случайным прохожим. Россиянка воровала продукты, бытовую химию и алкоголь.

