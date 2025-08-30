Мужчина с кухонным топориком пытался ограбить магазин в Челябинске

В Челябинске правоохранительные органы задержали подозреваемого в разбойном нападении на магазин, в ходе которого злоумышленник угрожал продавцу кухонным топориком, сообщает УМВД региона. Инцидент произошел в торговой точке на улице Артиллерийской.

По данным полиции, мужчина похитил из кассы денежные средства в размере 10 тысяч рублей и скрылся с места преступления. Личность грабителя была оперативно установлена. Им оказался 49-летний местный житель, ранее имевший судимость.

Мужчина попытался избавиться от орудия преступления, выбросив топорик в лесополосе, однако он был обнаружен и изъят полицией. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о разбое, которое предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.

