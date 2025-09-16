Празднование Дня города в Москве
Политолог объяснил, почему ЕС продолжит использовать нефть из России

Политолог Станкевич: экономика ЕС придет в упадок без энергоносителей из России

Добыча нефти в Западной Сибири Добыча нефти в Западной Сибири Фото: Babanov/Global Look Press

Евросоюз, вероятнее всего, продолжит использовать часть российской нефти и газа, заявил 360.ru политолог Сергей Станкевич. Полный отказ от энергоносителей из России приведет к упадку промышленности в странах ЕС. Эксперт напомнил, что энергетическая база западной экономики уже подорвана.

Фактически идет довольно быстрая деградация промышленной составляющей европейской экономики. Добить ее каким-то немедленным и радикальным отказом от тех поставок газа и нефти, которые еще сохраняются, просто рука не поднимается у национальных правительств в первую очередь, — высказался Станкевич.

Он уточнил, что избиратели не простят национальным правительствам подобное решение. По мнению политолога, лидеры Европы откладывают полный отказ от энергоносителей РФ до 2027 года, надеясь, что к тому моменту президента США Дональда Трампа уже сменит другой политик.

Ранее Трамп заявил, что санкции Европейского союза против России недостаточно жесткие. Он констатировал, что страны региона продолжают закупать российское топливо. Американский лидер признал, что хочет полностью прекратить такие поставки.

