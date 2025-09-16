«Все двери были открыты»: Пугачеву уличили во лжи после большого интервью

Народная артистка СССР Алла Пугачева в своем интервью не раз лукавила, в том числе рассказывая о своих отношениях с телевизионным руководством, заявила в беседе с MK.RU певица Ольга Зарубина. Примадонна сказала, что боялась заходить на телевидение, но, по словам Зарубиной, «все разумные люди понимают, что это ложь».

Для нее как раз все двери были открыты. В то время в музыкальной редакции был режиссер, который любил «подбухивать». Причем прилично. Он был главным во всех центровых передачах: «Голубой огонек», «Песня года», «Утренняя почта». Он очень сильно дружил с Пугачевой и этого не скрывал, — отметила исполнительница.

Зарубина также призналась, что та пренебрежительность, с которой Пугачева говорит о других, «режет уши». По мнению певицы, именно из-за связей Примадонны ее песни перестали звучать в эфире. При этом певица напомнила, что хит «Айсберг» изначально пела именно она, а только потом Пугачева забрала его себе.

Пугачева сначала не хотела брать «Айсберг». Но потом услышала, что в моем исполнении эта песня имела большой успех, и тут же ее забрала себе, исполнив на ТВ, — добавила Зарубина.

Ранее Генпрокуратура РФ начала рассмотрение заявления от адвоката Александра Трещева с просьбой проверить высказывания Пугачевой, прозвучавшие в рамках нового интервью. В своем обращении юрист потребовал провести правовую оценку слов певицы на наличие в них признаков оправдания терроризма и экстремизма, а также распространения заведомо ложной информации о ВС РФ.