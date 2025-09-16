Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 сентября 2025 в 14:02

В Болгарии арестовали российского бизнесмена по делу о взрыве в Бейруте

AP: бизнесмена из РФ Гречушкина арестовали в Болгарии по делу о взрыве в Бейруте

Полиция Болгарии Полиция Болгарии Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Болгарии задержан российский предприниматель Игорь Гречушкин, чье судно Rhosus, перевозившее нитрат аммония, связывают со взрывом в порту Бейрута в 2020 году, сообщает Associated Press. По данным агентства, арест произошел в аэропорту Софии на прошлой неделе, когда Гречушкин, имеющий также кипрское гражданство, прибыл рейсом с Кипра, где он постоянно проживает.

Основанием для задержания стали два ордера на арест, выданные ливанским судьей через Интерпол почти пять лет назад, — в отношении самого бизнесмена и капитана судна Бориса Прокошева. В настоящее время решается вопрос об экстрадиции Гречушкина в Ливан для дачи показаний. Следователи также готовы провести допрос непосредственно в Болгарии.

Взрыв гигантской партии аммиачной селитры в порту Бейрута 4 августа 2020 года унес жизни 218 человек, ранения получили более 6000 жителей города. Разрушения затронули целые районы столицы Ливана, а общий ущерб оценивается в миллиарды долларов.

Ранее суд в Московской области избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для бизнесмена Араика Амирханяна по делу об убийстве бывшего депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы. Подозреваемый уже находится под арестом по другому уголовному делу, связанному с дачей взятки.

Болгария
бизнесмены
Бейрут
взрывы
