16 сентября 2025 в 03:34

В Подмосковье арестовали бизнесмена по делу об убийстве экс-депутата Рады

Суд арестовал предпринимателя Амирханяна по делу об убийстве Кивы

Фото: Viktor Chernov/Global Look Press

Суд в Московской области избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для бизнесмена Араика Амирханяна по делу об убийстве бывшего депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы. Подозреваемый уже находится под арестом по другому уголовному делу, связанному с дачей взятки, сообщает РИА Новости со ссылкой на собственные источники.

Суд в Московской области избрал Амирханяну меру пресечения в виде заключения под стражу в рамках дела об убийстве Кивы, — указано в сообщении.

Тело Ильи Кивы было обнаружено 6 декабря 2023 года в деревне Супонево Московской области. По предварительным данным следствия, неизвестный совершил выстрел в экс-депутата вечером в парке коттеджного поселка, после чего Кива скончался на месте от полученных ранений.

Киев заявил о причастности к ликвидации Кивы спецслужб Украины. Представители ГУР Минобороны Украины утверждали, что убийство было совершено в ходе операции СБУ.

Амирханян ранее был осужден на шесть лет колонии общего режима за дачу взятки судебному приставу-исполнителю. Апелляционная инстанция подтвердила законность этого приговора в конце августа. Дело продолжает активно расследоваться.

суды
Подмосковье
Илья Кива
аресты
