Психолог назвал неожиданный способ продлить себе жизнь

Ощущение новизны позволяет человеку продлить себе жизнь, заявил Общественной Службе Новостей психолог Михаил Хорс. По его словам, новые впечатления и открытость к ним тренируют мозг и повышают пластичность психики.

Если открыть определение слова «интеллект», то одним из его составляющих будет способность подстраиваться под внешние изменения. То есть у человека, который открыт к новому и тренирует свою способность меняться, будет меньше стресса из-за внешних перемен, потому что он к ним подготовлен, — объяснил Хорс.

Психолог также отметил, что новые впечатления создают эффект замедления времени. Напротив, отсутствие новизны искажает восприятие — дни кажутся короче, а психика становится более уязвимой к внезапным изменениям.

Ранее иммунолог Нил Мабботт заявил, что современные медицинские технологии неспособны преодолеть естественный предел продолжительности жизни человека. По мнению ученого, даже самые передовые методы не могут обеспечить вечную жизнь или значительно превысить отметку в 125 лет.