Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
16 сентября 2025 в 14:08

Психолог назвал неожиданный способ продлить себе жизнь

Психолог Хорс: ощущение новизны позволяет человеку продлить жизнь

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Ощущение новизны позволяет человеку продлить себе жизнь, заявил Общественной Службе Новостей психолог Михаил Хорс. По его словам, новые впечатления и открытость к ним тренируют мозг и повышают пластичность психики.

Если открыть определение слова «интеллект», то одним из его составляющих будет способность подстраиваться под внешние изменения. То есть у человека, который открыт к новому и тренирует свою способность меняться, будет меньше стресса из-за внешних перемен, потому что он к ним подготовлен, — объяснил Хорс.

Психолог также отметил, что новые впечатления создают эффект замедления времени. Напротив, отсутствие новизны искажает восприятие — дни кажутся короче, а психика становится более уязвимой к внезапным изменениям.

Ранее иммунолог Нил Мабботт заявил, что современные медицинские технологии неспособны преодолеть естественный предел продолжительности жизни человека. По мнению ученого, даже самые передовые методы не могут обеспечить вечную жизнь или значительно превысить отметку в 125 лет.

долголетие
психологи
психика
здоровье
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«У вас проблемы»: Трамп резко ответил на вопрос украинского журналистика
Стало известно, кто первым опознал предполагаемого убийцу Кирка
Сумку с долларами изъяли у иностранца в российском аэропорту
В Газе бомбардировки уничтожили древнейший архитектурный памятник
Британия готова применить силу против РФ: ответ России будет жестким
Подозреваемому в убийстве Чарли Кирка выдвинули обвинения
«Понеслось»: Газманов объяснил популярность своих танцев
Власти штата Юта выдвинули обвинение в убийстве Чарли Кирка
Анфиса Чехова не захотела видеть на своей свадьбе шоу-бизнес
Хуситы заявили об атаке Тель-Авива гиперзвуковой баллистической ракетой
Прохожие спасли «телефонного мошенника» от похитителей
В Антарктиде ученые-орнитологи спасли птенца императорского пингвина
Школьник пришел домой к однокласснице, и там на него набросился волк
В Пскове черного копателя осудили за опасную находку
Индия одобрила позицию США в конфликте по Украине
Нетаньяху сообщил, что Трамп пригласил его в Белый дом
Министры обороны Белоруссии и России обсудили вопросы Союзного государства
Директору и инженеру канатной дороги на Эльбрусе избрали меру пресечения
«Радость не доставлю»: Гутерриш высказался о своей отставке
Учитель алгебры вышел из себя после слов чиновницы о зарплатах в школе
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.