Иммунолог назвал максимальный срок жизни человека Иммунолог Мабботт: технологии смогут продлить жизнь человека только до 125 лет

Современные медицинские технологии, включая трансплантацию органов, неспособны преодолеть естественный предел продолжительности жизни человека, заявил в своих социальных сетях заведующий отделением иммунологии Института Рослина при Эдинбургском университете Нил Мабботт. По мнению ученого, даже самые передовые методы не могут обеспечить вечную жизнь или значительно превысить отметку в 125 лет.

Мабботт пояснил, что, хотя пересадка органов может значительно продлить жизнь пациента, этот метод имеет существенные ограничения. Например, сама операция несет риски, а иммуносупрессивные препараты повышают риск инфекций.

Донорские органы могут функционировать на протяжении десятилетий, особенно если они изначально были здоровыми, и пациент тщательно соблюдает рекомендации врачей, — заявил он.

Ученый также отметил, что даже при возможности регулярной замены органов процессы старения в организме продолжаются. Снижение способности к восстановлению после болезней и стрессов делает концепцию бессмертия научной фантастикой.

Ранее китайские ученые протестировали экспериментальную инъекцию от старости. По их мнению, генетически модифицированные стволовые клетки, устойчивые к процессам старения, позволили организму помолодеть на несколько лет.