16 сентября 2025 в 13:55

«Далеки от совершенства»: в Латвии раскритиковали системы ПВО стран НАТО

Президент Латвии Ринкевич: системы ПВО стран НАТО далеки от совершенства

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Системы противовоздушной обороны стран НАТО далеки от совершенства, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич. Во время пресс-конференции с финским лидером Александром Стуббом он отметил, что дорогие зенитные ракеты не применяются для стрельбы по дешевым беспилотникам. Трансляция выступления Ринкевича велась на сайте его офиса.

На данный момент системы противодронной обороны в странах НАТО все еще далеки от совершенства, — сказал Ринкевич.

Ранее министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что на территории республики прорабатывают план по усилению восточного фланга НАТО в рамках операции «Восточный страж» (Eastern Sentry). Глава оборонного ведомства подчеркнул, что страна принимает в этом процессе активное участие. В свою очередь зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отметил, что Россия изменит военный подход к обустройству границы с Финляндией из-за того, что страна стала членом НАТО.

До этого Генштаб польской армии сообщил, что в стране началась реализация операции НАТО «Восточный страж». Первые силы и вооружение уже прибыли. Так, французский транспортный самолет A400 доставил боеприпасы для истребителей Rafale.

Латвия
НАТО
ПВО
ракеты
дроны
