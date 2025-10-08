Дом-курятник, йога в Индии, внук-депутат: как живет лидер КПРФ Зюганов

Лидер Коммунистической партии Геннадий Зюганов, четырежды участвовавший в президентских выборах, является одним из самых ярких политиков в современной России. Как живет главный последователь идей Владимира Ленина, чем занимаются его дети и внуки — в материале NEWS.ru.

Где сегодня живет лидер КПРФ Геннадий Зюганов

Бессменный лидер российских коммунистов Геннадий Зюганов предпочитает жить за городом, в небольшом имении, расположенном неподалеку от оздоровительного комплекса «Снегири» в Истринском районе Московской области. Это место стало для политика настоящим убежищем от столичной суеты — здесь Зюганов проводит большую часть своего времени.

Интерьер дома выполнен в строгом классическом стиле без каких-либо излишеств и роскоши. Основные материалы — дерево и обои, мебель — массивная, приобретенная в 1990-е.

На первом этаже особняка располагаются кабинет, гостиная и кухня, а второй этаж занимает зона отдыха с библиотекой и спальными комнатами. В прошлом году в честь 80-летия Зюганов пригласил в свой дом телеведущего Андрея Малахова и съемочную команду «России 1». Тогда лидер коммунистов показал старинные иконы, подарки известных политиков и огород.

Многие указывают на скромность жилища Зюганова. «Ко мне как-то приехал один олигарх и говорит: „Зачем быть генсеком, чтобы жить в таком курятнике?“ А побыл, посмотрел и говорит: „Знаешь, а может быть, ты прав“», — отмечал Зюганов.

Малахов поинтересовался, почему лидер КПРФ не хочет построить большой особняк, чтобы в нем жила вся семья. «А зачем? Тут душевно, уютно и скромно. Думаю, одеться надо прилично, да и больше, чем вы съедите, желудок не позволит, не говоря уже о печенке. А все остальное — это напускное», — ответил политик.

На небольшой территории возле дома растут десятки редких видов растений — часть из них была привезена из Крыма и с Северного Кавказа. Около особняка есть места для белок и птиц, где они всегда могут найти чем поживиться.

Геннадий Зюганов Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Чем увлекается лидер коммунистов Геннадий Зюганов

Зюганов не раз говорил, что спорт играет важную роль в его жизни. Люди, которые бывали в доме политика, рассказывали, что в прихожей стоят вымпелы, кубки, медали, гантели-трансформеры, волейбольные и футбольные мячи, а также велотренажер.

В одном из интервью Зюганов заявил, что в юности был чемпионом района по всем основным видам спорта. «Лучший результат на 100-метровке — около 11 секунд. 200, 400, 800, 1500 метров бегал. Выиграл все соревнования по метанию гранаты, диска и толканию ядра. Гранату я в восьмом классе на районных соревнованиях забросил за 55 метров. Отец поощрял мое увлечение спортом. Оно не помешало мне окончить школу с медалью», — говорил он.

Впрочем, не так давно Зюганов рассказал, что для него 30 раз отжаться не проблема.

Несколько лет назад лидер КПРФ признался в любви к Индии. По словам Зюганова, в молодости он бывал в этой стране, изучал местную культуру и занимался с йогами. В частности, политик посетил индийский город Чандигарх, построенный по проекту известного французского архитектора Ле Корбюзье. Зюганов также побывал в Тадж-Махале.

Лидер КПРФ любит играть в волейбол и бильярд, а также разводить цветы. Он ходит в горные походы, имеет первый разряд по легкой атлетике, волейболу и троеборью.

Зюганов также прославился на литературной ниве. Политик является автором 50 книг, в которых разоблачает мировое закулисье и его попытки влиять на российскую общественно-политическую жизнь.

Что известно о личной жизни лидера КПРФ Геннадия Зюганова

81-летний лидер компартии женат на Надежде Зюгановой (в девичестве — Амеличева), с которой познакомился еще в школе. Супруга политика младше его на два года. Вместе с Надеждой они поступили в один вуз, но на разные факультеты. Молодые люди поженились в 1967-м. Несмотря на популярность политика, жена крайне редко появляется вместе с ним на мероприятиях. Она никогда не дает интервью журналистам и не ведет страницы в социальных сетях.

В 2005 году бывшие соратники Зюганова пытались разрушить карьеру вождя с помощью секс-скандала. В частности, они утверждали, что лидер КПРФ якобы часто навещает Марию Реут и ездит вместе с ней на отдых. Женщина состояла в КПРФ, к тому времени Зюганову было 60 лет, а его знакомой — 58.

Лидер коммунистов не стал комментировать сообщения СМИ. Он обвинил журналистов, задававших вопросы по данной теме, в провокации.

Леонид Зюганов Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Чем прославились дети и внуки лидера КПРФ Геннадия Зюганова

У Зюганова двое детей. Сын Андрей родился в 1968-м. Он — специалист по робототехнике, окончил МГТУ им. Баумана, женат.

Дочь Татьяна родилась в 1974 году. Она вышла замуж за предпринимателя Сергея Никифорова. В 2012 году против зятя Зюганова было возбуждено уголовное дело — его и еще двух фигурантов обвиняли в вымогательстве $223 тыс. у предпринимателя за продление с ним договора аренды нежилого помещения. В 2014-м дело в отношении Никифорова было выделено в отдельное производство и затем приостановлено.

У Зюганова семь внуков и внучка. Внук лидера КПРФ Михаил Зюганов в августе текущего года был назначен заместителем министра экономического развития Ростовской области. В его обязанности вошли контроль за реализацией национальных проектов и обеспечение взаимодействия с федеральными органами власти.

В открытых источниках информации о Михаиле Зюганове немного: он уроженец Москвы, выпускник факультета журналистики МГУ. В 2022 году вместе с лидером КПРФ и братом Леонидом он приезжал в орловский музей-заповедник «Спасское-Лутовиново». Тогда Михаил рассказывал, что на протяжении шести лет проживает в Орле и занимается развитием своего предприятия.

Леонид Зюганов — самый медийный член семьи после дедушки. Он решил пойти по стопам Геннадия Андреевича и начал политическую карьеру еще в молодости. После окончания средней школы внук лидера КПРФ поступил на факультет социологии Московского государственного университета. В 2010 году начал работать помощником депутата Государственной думы и председателя комитета нижней палаты по промышленности Сергея Собко.

Леонид Зюганов был депутатом Московской городской думы шестого (2014–2019 годы) и седьмого (2019–2024 годы) созывов. 8 сентября 2024-го его вновь избрали в столичную Думу. Внук лидера КПРФ возглавил комиссию по науке и промышленности.

В 2023 году Леонид Зюганов участвовал в выборах мэра Москвы от компартии и занял второе место (набрал 8,11% голосов).

«Передать партию внуку — хрустальная мечта Геннадия Зюганова. Но КПРФ — это не ЛДПР, не вождистский актив», — говорил в одном из интервью политолог Илья Гращенков. По мнению эксперта, «Зюганов-младший — заложник своей фамилии». «Разводить преемственность в партии скорее было бы негативным воздействием на КПРФ», — отмечал Гращенков.

В сентябре 2022 года в Telegram-каналах появилась новость о задержании Леонида Зюганова. Сообщалось, что политик заправился на АЗС «Роснефти» и якобы не стал платить, после чего его остановила полиция на Кутузовском проспекте.

«Проснулся известным бандитом», — шутил Леонид Зюганов.

В партии тогда заявили о тщательно спланированной провокации и бесконтрольном распространении в соцсетях новости о задержании с кучей домыслов.

Читайте также:

Зюганов обновляет КПРФ: партия меняется к выборам, при чем тут Прилепин

«Как бы деда ни кусали, не видел его в унынии»: внук Зюганова о лидере КПРФ

Спас Россию от гражданской войны: в чем секрет популярности Зюганова