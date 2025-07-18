Зюганов обновляет КПРФ: партия меняется к выборам, при чем тут Прилепин

КПРФ начала подготовку к парламентским выборам 2026 года. Делегаты ее недавнего съезда утвердили новое официальное название и сообщили об изменении партийной структуры, в которую теперь войдет Высший совет. Опрошенные NEWS.ru эксперты утверждают: впереди у коммунистов еще более масштабные перемены. Чем займется новый руководящий орган партии, готова ли она обновить состав руководства и каким будет новый облик КПРФ после выборов — в материале NEWS.ru.

Как изменилась структура КПРФ

19-й отчетно-выборный съезд КПРФ состоялся еще 5 июля. На нем партийные функционеры заслушали отчет Центрального комитета, обсудили шаги по «дальнейшему сплочению коммунистических сил», поставили задачи на будущее и обновили состав руководящих органов.

Хотя по результатам партийных выборов состав ЦК увеличился сразу на полтора десятка человек, высшего руководства партии изменения не коснулись. Председателем комитета был переизбран Геннадий Зюганов, первыми зампредами — Иван Мельников и Юрий Афонин, заместителями — Владимир Кашин, Дмитрий Новиков и Леонид Калашников. В числе новичков президиума оказались глава Хакасии Валентин Коновалов, лидер московских коммунистов Виктор Царихин и секретарь ЦК Станислав Аниховский.

Кроме того, решением съезда был образован новый партийный орган — Высший совет. В КПРФ отметили, что он не возьмет на себя функции управления партией, но позволит «использовать мудрость» его членов. «Это решение призвано укрепить народный патриотический союз нашей партии, с одной стороны, с другой — это серьезный орган, который будет помогать партии за счет опыта, мощи этих великих людей, в том числе и молодому поколению, которые приходят в ряды КПРФ», — пояснил Афонин.

Геннадий Зюганов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Для чего создали Высший совет КПРФ

Состав «совета старейшин» не объявлялся. Однако в самой КПРФ заявили, что в него войдут «заслуженные и уважаемые люди» — причем как партийцы, так и беспартийные. Политолог Алексей Макаркин в беседе с NEWS.ru отметил, что назначения в этот орган могут быть имиджевыми и «пенсионными».

«Были сообщения, что в его состав войдет космонавт Светлана Савицкая — вполне возможно, что она уже отходит от активной политической деятельности, поэтому ее переход может быть такой почетной отставкой. Также в совет могут включить просто функционеров партии, которые долгое время в ней проработали, но не пользуются особой известностью. Но члены Высшего совета вряд ли будут оказывать влияние на партийную деятельность — реально КПРФ руководит Геннадий Зюганов, совет не будет для него никаким ограничителем», — подчеркнул Макаркин.

Политолог Константин Калачев также полагает, что Высший совет будет консультативным органом. «Да, туда смогут выносить какие-то важные идеологические вопросы. Но точно не те, что связаны с оперативным управлением. Как мне кажется, это скорее красивая декорация», — пояснил собеседник NEWS.ru.

Означает ли отправка «почетных пенсионеров» КПРФ в Высший совет стремление коммунистов обновить руководство партией? Калачев в этом сомневается. «Когда речь идет о том, чтобы давать дорогу молодым, то КПРФ назначает их на исполнительские должности — пожилые лидеры двигаться пока не хотят. Что касается тех, кто должен быть драйвером, должен работать, — да, приглашают людей помоложе. Но это не те люди, которые определяют стратегию и тактику, а те, кто ее реализует», — подчеркнул Калачев.

Что будет дальше с Компартией

В 2026 году в России пройдут выборы в Госдуму, которые станут серьезной проверкой для КПРФ. Партия уже начала подготовку к кампании, утвердив на съезде новое название, теперь полностью оно звучит так: КПРФ — Политическая партия «Коммунистическая партия Российской Федерации». По словам Афонина, так коммунисты планируют отсечь «партии-двойники», пытающиеся «запутать избирателя» и оттянуть часть голосов.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

По мнению Макаркина, основная интрига парламентских выборов заключается в том, кто займет второе место после «Единой России», — за него КПРФ предстоит побороться с ЛДПР.

«У коммунистов есть шанс на второе место, но все будет зависеть от качества кампании — насколько эффективны будут технологии у обеих партий. ЛДПР будет максимально использовать образ Владимира Жириновского: в следующем году ему исполнилось бы 80 лет, это будет отмечаться на государственном уровне», — заметил собеседник.

Если же говорить о далекоидущих планах, то КПРФ может ждать объединение со «Справедливой Россией», которое партии начали обсуждать в 2023 году. Лидер эсеров Сергей Миронов назвал этот шаг «неизбежным в исторической перспективе», Зюганов его не отверг. Источник NEWS.ru в одном из аналитических центров, близких к администрации президента, сообщил, что вопрос все еще остается на повестке дня.

«Один из вариантов, которые есть сейчас, — объединение в некую единую социалистическую партию. Тогда в России будет создана классическая двухпартийная система: правая „Единая Россия“, которая со временем абсорбирует ЛДПР и „Новых людей“, и левая соцпартия. Обе одинаково лояльны Кремлю, патриотичны, поддерживают внешний вектор и армию, но имеют разные взгляды на экономику, вмешательство государства в хозяйственную жизнь страны, методы решения социальных вопросов. Ну а возглавить такую партию мог бы, например, Захар Прилепин. Это не тема ближайшего будущего, но вопрос обсуждаемый», — подчеркнул собеседник NEWS.ru.

Читайте также:

«Как бы деда ни кусали, не видел его в унынии»: внук Зюганова о лидере КПРФ

«Под ружье встану»: внук Зюганова об СВО, Собянине и политической элите

Спас Россию от гражданской войны: в чем секрет популярности Зюганова