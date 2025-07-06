Члены КПРФ утвердили смену официального наименования

Члены Коммунистической партии Российской Федерации в рамках XIX съезда утвердили смену официального названия, приводит пресс-служба фракции заявление депутата ГД от КПРФ Дмитрия Новикова. Информации о том, какое наименование теперь будет у партии, обнародовано не было.

Да, — коротко ответил депутат на вопрос журналистов, утвердили ли смену официального названия.

Ранее XIX съезд КПРФ завершился переизбранием ключевых фигур руководства. Геннадий Зюганов сохранил пост председателя центрального комитета политической силы. Также были подтверждены должности его первых заместителей. Решение о переизбрании Зюганова было принято единогласно на I организационном пленуме ЦК, состоявшемся сразу после съезда.

До этого Зюганов не согласился со словами бывшего премьер-министра России Сергея Степашина о том, что присоединение перед Великой Отечественной войной Западной Украины и Бессарабии к СССР в итоге было ошибкой. По его словам, это значительно помогло Советскому Союзу одержать победу над нацистами.