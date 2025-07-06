Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
06 июля 2025 в 03:37

Члены КПРФ утвердили смену официального наименования

Депутат Новиков заявил, что члены КПРФ на съезде партии утвердили смену названия

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Члены Коммунистической партии Российской Федерации в рамках XIX съезда утвердили смену официального названия, приводит пресс-служба фракции заявление депутата ГД от КПРФ Дмитрия Новикова. Информации о том, какое наименование теперь будет у партии, обнародовано не было.

Да, — коротко ответил депутат на вопрос журналистов, утвердили ли смену официального названия.

Ранее XIX съезд КПРФ завершился переизбранием ключевых фигур руководства. Геннадий Зюганов сохранил пост председателя центрального комитета политической силы. Также были подтверждены должности его первых заместителей. Решение о переизбрании Зюганова было принято единогласно на I организационном пленуме ЦК, состоявшемся сразу после съезда.

До этого Зюганов не согласился со словами бывшего премьер-министра России Сергея Степашина о том, что присоединение перед Великой Отечественной войной Западной Украины и Бессарабии к СССР в итоге было ошибкой. По его словам, это значительно помогло Советскому Союзу одержать победу над нацистами.

КПРФ
Россия
партии
названия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ООН назвала страны с самым высоким госдолгом на человека
«Мизерные партии»: американист оценил шансы Маска создать свою партию
Девушка решила перекрыть МКАД по необычной причине
«Вежливый человек»: Лавров объяснил, почему Путин разговаривает с Макроном
Наступление ВС РФ на Днепр 6 июля: прорывы границы, движение к Покровску
Лавров на примере Макрона объяснил, почему Путин дальновидный политик
На похороны погибшего футболиста пришлось вызывать полицию
Почему не работают мобильная связь и интернет сегодня, 6 июля: где в России
Мирное, Северск, Часов Яр: хорошие и плохие новости с фронтов СВО 6 июля
Раскрыта стоимость пляжной одежды россиян
Подполковник уличил Трампа и Маска в огромном самолюбии
Дело чиновника о взятке в 50 млн рублей застопорилось в суде
Наступление ВС РФ на Харьков 6 июля: крутые спецназовцы, трупы у Купянска
БПЛА атаковал военкомат в украинском Кременчуге
Жена Смолова раскрыла подробности вокруг конфликта в «Кофемании»
Двое жителей Мурманской области погибли в горах во время соревнований
В России бросили вызов кибермошенникам
Глава Забайкалья раскрыл новые подробности жесткой посадки Ан-2
Суд арестовал мужчину из Сергиева-Посада, который ударил ножом школьника
Летевший с маленьким сыном пилот экстренно посадил самолет прямо на трассу
Дальше
Самое популярное
Сбой произошел в работе популярного интернет-провайдера
Общество

Сбой произошел в работе популярного интернет-провайдера

Ситуация в аэропортах Москвы и Петербурга 5 июля: отмены рейсов, причины
Общество

Ситуация в аэропортах Москвы и Петербурга 5 июля: отмены рейсов, причины

Наступление ВС РФ на Харьков 4 июля: «безумные Максы», окружение Купянска
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 4 июля: «безумные Максы», окружение Купянска

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.