Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
05 июля 2025 в 22:52

Обнародованы результаты голосования за нового главу ЦК КПРФ

КПРФ: Геннадий Зюганов сохранил за собой пост главы партии

Геннадий Зюганов Геннадий Зюганов Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

XIX съезд КПРФ завершился переизбранием ключевых фигур руководства, сообщила пресс-служба партии. Геннадий Зюганов сохранил пост председателя Центрального комитета политической силы.

Также были подтверждены должности его первых заместителей. Решение о переизбрании Зюганова было принято единогласно на I организационном пленуме ЦК, состоявшемся сразу после съезда.

В субботу, 5 июля, по завершении XIX съезда КПРФ состоялся I организационный пленум ЦК КПРФ. Председателем <…> единогласно избран Геннадий Зюганов, — говорится в публикации.

Ранее Геннадий Зюганов не согласился со словами бывшего премьер-министра РФ Сергея Степашина о том, что присоединение перед Великой Отечественной войной Западной Украины и Бессарабии к СССР было ошибкой. По его словам, это помогло Советскому Союзу одержать победу над нацистами.

До этого политик подчеркивал, что создание нейросети Владимира Ленина поможет в популяризации его правильных идей. Он отметил важность изучения социализма, поскольку он является ответом на фашизм и военные конфликты. По мнению Зюганова, в действительности НАТО и ЦРУ используют Украину как инструмент для подрыва стабильности и безопасности России.

Геннадий Зюганов
выборы
КПРФ
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ООН назвала страны с самым высоким госдолгом на человека
«Мизерные партии»: американист оценил шансы Маска создать свою партию
Девушка решила перекрыть МКАД по необычной причине
«Вежливый человек»: Лавров объяснил, почему Путин разговаривает с Макроном
Наступление ВС РФ на Днепр 6 июля: прорывы границы, движение к Покровску
Лавров на примере Макрона объяснил, почему Путин дальновидный политик
На похороны погибшего футболиста пришлось вызывать полицию
Почему не работают мобильная связь и интернет сегодня, 6 июля: где в России
Мирное, Северск, Часов Яр: хорошие и плохие новости с фронтов СВО 6 июля
Раскрыта стоимость пляжной одежды россиян
Подполковник уличил Трампа и Маска в огромном самолюбии
Дело чиновника о взятке в 50 млн рублей застопорилось в суде
Наступление ВС РФ на Харьков 6 июля: крутые спецназовцы, трупы у Купянска
БПЛА атаковал военкомат в украинском Кременчуге
Жена Смолова раскрыла подробности вокруг конфликта в «Кофемании»
Двое жителей Мурманской области погибли в горах во время соревнований
В России бросили вызов кибермошенникам
Глава Забайкалья раскрыл новые подробности жесткой посадки Ан-2
Суд арестовал мужчину из Сергиева-Посада, который ударил ножом школьника
Летевший с маленьким сыном пилот экстренно посадил самолет прямо на трассу
Дальше
Самое популярное
Сбой произошел в работе популярного интернет-провайдера
Общество

Сбой произошел в работе популярного интернет-провайдера

Ситуация в аэропортах Москвы и Петербурга 5 июля: отмены рейсов, причины
Общество

Ситуация в аэропортах Москвы и Петербурга 5 июля: отмены рейсов, причины

Наступление ВС РФ на Харьков 4 июля: «безумные Максы», окружение Купянска
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 4 июля: «безумные Максы», окружение Купянска

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.