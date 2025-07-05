Обнародованы результаты голосования за нового главу ЦК КПРФ КПРФ: Геннадий Зюганов сохранил за собой пост главы партии

XIX съезд КПРФ завершился переизбранием ключевых фигур руководства, сообщила пресс-служба партии. Геннадий Зюганов сохранил пост председателя Центрального комитета политической силы.

Также были подтверждены должности его первых заместителей. Решение о переизбрании Зюганова было принято единогласно на I организационном пленуме ЦК, состоявшемся сразу после съезда.

В субботу, 5 июля, по завершении XIX съезда КПРФ состоялся I организационный пленум ЦК КПРФ. Председателем <…> единогласно избран Геннадий Зюганов, — говорится в публикации.

Ранее Геннадий Зюганов не согласился со словами бывшего премьер-министра РФ Сергея Степашина о том, что присоединение перед Великой Отечественной войной Западной Украины и Бессарабии к СССР было ошибкой. По его словам, это помогло Советскому Союзу одержать победу над нацистами.

До этого политик подчеркивал, что создание нейросети Владимира Ленина поможет в популяризации его правильных идей. Он отметил важность изучения социализма, поскольку он является ответом на фашизм и военные конфликты. По мнению Зюганова, в действительности НАТО и ЦРУ используют Украину как инструмент для подрыва стабильности и безопасности России.