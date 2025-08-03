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03 августа 2025 в 19:09

В российском городе сорвали баннер со Сталиным

С фасада офиса липецкой КПРФ демонтировали баннер со Сталиным

Фото: Илья Наймушин/РИА Новости

Неизвестные демонтировали баннер с фасада Липецкого обкома КПРФ, сообщили в пресс-службе партии. На нем были изображены Иосиф Сталин и участник СВО на фоне красного Знамени Победы, а также написана цитата председателя Совнаркома Вячеслава Молотова: «Наше дело правое, Победа будет за нами!».

Баннер «прожил» не более суток. Его и рекламную конструкцию сорвали и увезли в неизвестном направлении. Прямо сейчас полиция выясняет обстоятельства исчезновения, — рассказали там.

Несколькими днями ранее в штабе прошли обыски. Сотрудники Центра «Э» начали осмотр с кабинета первого секретаря обкома КПРФ Николая Разворотнева. Из офиса изъяли компьютеры, карты памяти и документы.

До этого источник в одном из аналитических центров, близких к администрации президента, сообщил, что вопрос об объединении КПРФ и партии «Справедливая Россия — За правду», который впервые был поднят несколько лет назад, продолжает оставаться на повестке дня. По его словам, в таком случае в России будет создана двухпартийная система.

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