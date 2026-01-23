Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
23 января 2026 в 20:00

Генеральный прокурор Ирана обвинил Трампа во лжи

Генеральный прокурор Ирана опроверг слова Трампа о спасении 800 протестующих

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Peng Ziyang/XinHua/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Заявления президента США Дональда Трампа о том, что давление со стороны Вашингтона остановило казнь 800 протестующих, задержанных во время общенациональных беспорядков в Иране, не соответствуют действительности, заявил генеральный прокурор Мохаммед Мовахед. По его словам, судебные органы страны не принимали таких решений, сообщает AP News.

Это утверждение совершенно ложно, такого числа не существует, и судебная власть не принимала подобного решения, — подчеркнул он.

Ранее глава МИД Исламской Республики Аббас Аракчи сообщил, что в Иране во время беспорядков погибли более 3 тыс. человек. По его словам, в списке погибших числятся 2427 гражданских лиц и сотрудников силовых структур. Остальных жертв министр назвал террористами.

Трамп тем временем на борту самолета по пути в Вашингтон из швейцарского Давоса заявил, что корабли ВМС США движутся в сторону Ирана «на всякий случай». Американский лидер отметил, что государственные силы внимательно наблюдают за тем, что происходит на территории Исламской Республики.

Иран
Дональд Трамп
США
протесты
казни
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Отъезд из РФ, «родство» с Долиной, ЦСКА: как живет больной раком Алдонин
Врачи вытащили с того света молодую россиянку после недельной температуры
Первое свидание с тираном: 7 признаков, которые выдают опасного мужчину
В России раскрыли темы трехсторонних переговоров в Абу-Даби
Поставщик оружия Украине стал самым богатым бизнесменом в отрасли
Умер легенда спецназа «Альфа»
Судно с российской нефтью потеряло управление в Средиземном море
Индийский «мальчик-пророк» озвучил свой прогноз на 2026 год
«Терпеть и страдать»: американец описал поездку в Россию
Спасатели обнаружили в частном доме сгоревших заживо троих человек
В Европе забеспокоились из-за золота Германии в США
Россиян обяжут сообщать о втором гражданстве
Американский рыбак попался на продаже кокаина
Подозреваемые в убийстве мужчины в петербургском ТЦ отправлены в СИЗО
Рютте пришлось «нырять» перед Трампом ради Гренландии
Чем полезна рукола, зачем она нужна и куда ее добавлять
Останкинскую башню «сковали» иней и лед
«А у меня не чешется»: отчим два года насиловал падчерицу, пока жена спала
Багровое зарево под Одессой, Долину «сглазила» Пугачева? Что будет дальше
Генеральный прокурор Ирана обвинил Трампа во лжи
Дальше
Самое популярное
Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто
Семья и жизнь

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий
Семья и жизнь

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.