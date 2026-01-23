Генеральный прокурор Ирана обвинил Трампа во лжи

Заявления президента США Дональда Трампа о том, что давление со стороны Вашингтона остановило казнь 800 протестующих, задержанных во время общенациональных беспорядков в Иране, не соответствуют действительности, заявил генеральный прокурор Мохаммед Мовахед. По его словам, судебные органы страны не принимали таких решений, сообщает AP News.

Это утверждение совершенно ложно, такого числа не существует, и судебная власть не принимала подобного решения, — подчеркнул он.

Ранее глава МИД Исламской Республики Аббас Аракчи сообщил, что в Иране во время беспорядков погибли более 3 тыс. человек. По его словам, в списке погибших числятся 2427 гражданских лиц и сотрудников силовых структур. Остальных жертв министр назвал террористами.

Трамп тем временем на борту самолета по пути в Вашингтон из швейцарского Давоса заявил, что корабли ВМС США движутся в сторону Ирана «на всякий случай». Американский лидер отметил, что государственные силы внимательно наблюдают за тем, что происходит на территории Исламской Республики.