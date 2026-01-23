Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
23 января 2026 в 19:44

Дугин назвал СВО главным событием в истории России

Дугин: Россия борется на Украине за право быть собой

Александр Дугин Александр Дугин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Спецоперация на Украине — важнейший этап в истории России, заявил философ и политолог Александр Дугин в ходе мероприятия «Знание. Государство» в национальном центре «Россия». Политолог подчеркнул, что конфликт носит судьбоносный характер, превосходя по значимости многие прошлые исторические вызовы, передает NEWS.ru.

По мнению эксперта, исход этих событий определит само право человечества на сохранение своей идентичности и суверенного пути развития. Он отметил, что победа в этом противостоянии позволит обществу самостоятельно строить будущее, развивать культуру и сохранять верность духовным традициям, заложенным еще в Днепровской купели. Со слов философа, быть цивилизацией для России означает оставаться суверенным субъектом мировой истории, интегрируя в себе все лучшее из прошлого.

Наша победа — это победа человечества за право быть самими собой. За право идти своим свободным путем в будущее строить такое общество, которое мы хотим, наши страны, культуры, — заявил Дугин.

Подытоживая, он заметил, что у страны нет иного выхода, кроме достижения успеха в этом столкновении, так как на кону стоит возможность оставаться верными своей «исторической и духовной присяге».

Философ также отметил, что президент США Дональд Трамп блестяще играет роль злого ковбоя. По его мнению, вся современная западная политика давно превратилась в спектакль, где народное волеизъявление не влияет на реальные процессы.
Александр Дугин
культура
Украина
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дугин назвал СВО главным событием в истории России
Вошли не в ту дверь: как экс-россиянки с позором вылетели с Australian Open
Богомолов сделал заявление по Театру на Малой Бронной
Малыши оказались на больничной койке после посещения детского сада
«Хорошо зарабатывать»: в Rendez-Vous ответили на скандал с Куршевелем
Членов делегаций России, США и Украины встретили на высшем уровне в ОАЭ
Составлен список поддержавших Украину звезд, которые резко «переобулись»
Дугин оценил потенциал Совета мира Трампа как замены ООН
«Роль злого ковбоя»: Дугин оценил «зрелищный» стиль политики Трампа
Прилепин высказался об идеалах воспитания новых управленцев в России
Появились данные о первых раундах по Украине в ОАЭ
Экстремальное похудение, убыточный бизнес, потеря слуха: как живет Фадеев
Глава ЦРУ тайно посетил европейскую страну
Путин назначил нового главу управления по работе с обращениями граждан
«Президент отсматривает»: Прилепин об интеграции бойцов СВО в госуправление
Россия предложила «анкориджскую формулу» для переговоров по Украине
Умерла актриса из «Моей прекрасной няни»
Кардашьян заявила, что до сих пор разрешает детям спать с ней
Названа предварительная причина железнодорожной катастрофы в Андалусии
«Дискуссии внесут вклад»: глава МИД ОАЭ об итогах переговоров в Абу-Даби
Дальше
Самое популярное
Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто
Семья и жизнь

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий
Семья и жизнь

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.