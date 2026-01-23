Дугин назвал СВО главным событием в истории России Дугин: Россия борется на Украине за право быть собой

Спецоперация на Украине — важнейший этап в истории России, заявил философ и политолог Александр Дугин в ходе мероприятия «Знание. Государство» в национальном центре «Россия». Политолог подчеркнул, что конфликт носит судьбоносный характер, превосходя по значимости многие прошлые исторические вызовы, передает NEWS.ru.

По мнению эксперта, исход этих событий определит само право человечества на сохранение своей идентичности и суверенного пути развития. Он отметил, что победа в этом противостоянии позволит обществу самостоятельно строить будущее, развивать культуру и сохранять верность духовным традициям, заложенным еще в Днепровской купели. Со слов философа, быть цивилизацией для России означает оставаться суверенным субъектом мировой истории, интегрируя в себе все лучшее из прошлого.

Наша победа — это победа человечества за право быть самими собой. За право идти своим свободным путем в будущее строить такое общество, которое мы хотим, наши страны, культуры, — заявил Дугин.

Подытоживая, он заметил, что у страны нет иного выхода, кроме достижения успеха в этом столкновении, так как на кону стоит возможность оставаться верными своей «исторической и духовной присяге».

Философ также отметил, что президент США Дональд Трамп блестяще играет роль злого ковбоя. По его мнению, вся современная западная политика давно превратилась в спектакль, где народное волеизъявление не влияет на реальные процессы.