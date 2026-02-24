Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
24 февраля 2026 в 12:31

Дугин поставил точку в споре, является ли Трамп партнером России

Философ Дугин: за полтора года президентства Трамп стал врагом России

Александр Дугин Александр Дугин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Глава Белого дома Дональд Трамп за полтора года президентства из потенциального партнера превратился во врага России, выразил мнение в беседе с NEWS.ru философ и политолог Александр Дугин. По его словам, американский лидер не справился со своими предвыборными обещаниями и действует вопреки интересам Москвы. Он отметил, что президент США ведет себя почти так же, как его предшественник Джо Байден, разыгрывая геополитические противоречия,

Трамп не носится с [Владимиром] Зеленским (президент Украины. — NEWS.ru), иногда позволяет его втоптать в грязь, но эти моральные оценки не меняют общей стратегической картины. Он похитил Николаса Мадуро (49-й президент Венесуэлы. — NEWS.ru), установил господство над этой страной. Получается, что Трамп совсем не справился со своими обещаниями и перед электоратом, и перед РФ. Сейчас почти все, кто его поддерживал, от него отвернулись, разочаровались, он всех обманул. Нам надо признать, что объективно Трамп — враг. Его действия направлены совершенно в противоположную сторону от наших интересов. Он нападает на БРИКС, многополярный мир, повышает давление на РФ. Он действует почти так же, как делал бы Байден: бросает кости то тем, то другим, — высказался Дугин.

По его словам, изначально риторика Трампа была близка российскому курсу на консерватизм и многополярность. Он добавил, что глава Белого дома обещал бороться с либеральной идеологией, сокращать интервенции и выстраивать отношения с суверенными державами, а это вселяло надежду на диалог с Вашингтоном.

Трамп мог бы стать если не другом, то партнером РФ. Его идеология MAGA производила впечатление последовательной и основательной программы, стратегически противоположной глобалистам, глубинному государству. Он назвал боевые действия на Украине войной Байдена. До этого он говорил, что не надо продолжать интервенции, разбрасывать силы, а нужно сосредоточиться на американском обществе и борьбе с либеральной идеологией внутри США. РФ как консервативная страна, выступающая за многополярный мир, идеологически могла оказаться союзником Трампа в его противостоянии с глубинным государством, — пояснил Дугин.

Философ подчеркнул, что весной 2025 года в политике Белого дома произошел системный сбой. По его словам, Трамп не только отказался публиковать файлы финансиста Джеффри Эпштейна, но и поддержал действия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Газе.

Ранее Трамп заявил, что не знает, как долго еще пробудет у власти. Он отметил, что у него слишком много врагов, которые хотели бы от него избавиться.

