«Роль злого ковбоя»: Дугин оценил «зрелищный» стиль политики Трампа

Президент США Дональд Трамп блестяще играет роль злого ковбоя, заявил философ Александр Дугин на полях форума «Знание.Государство». По словам спикера, которые передает корреспондент NEWS.ru, современная западная политика давно превратилась в спектакль, где народное волеизъявление не влияет на реальные процессы.

Я думаю, современная западная политика — шоу-бизнес. В этом смысле Трамп играет по правилам. Ну, просто у него роль такая. У него роль злого ковбоя, который врывается в салун и начинает стрелять по первым виноватым, по правым, по своим, брать, что хочет, убивает бармена, официантку. Просто по ходу дела, не обращая внимания. Вот он в этом шоу-бизнесе нашел свою роль и это ему удается блестяще, — сказал он.

Дугин отметил, что либеральная демократия изначально задумана как спектакль, где народ не оказывает реального влияния. Он сослался на теорию «Общества спектакля» Ги Дебора, согласно которой массовые протесты на Западе стали лишь зрелищем, не меняющим политические решения. По мнению философа, в этой системе Трамп не является экстраординарной фигурой, а лишь ярко играет отведенную ему роль.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Трамп относится к тем людям, которые всегда добиваются своего. Политик сказал это в контексте переговоров между Соединенными Штатами и странами НАТО о присоединении Гренландии.