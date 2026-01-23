Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
23 января 2026 в 19:28

«Роль злого ковбоя»: Дугин оценил «зрелищный» стиль политики Трампа

Дугин заявил, что Трамп играет роль злого ковбоя в политике

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Lian Yi/XinHua/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Президент США Дональд Трамп блестяще играет роль злого ковбоя, заявил философ Александр Дугин на полях форума «Знание.Государство». По словам спикера, которые передает корреспондент NEWS.ru, современная западная политика давно превратилась в спектакль, где народное волеизъявление не влияет на реальные процессы.

Я думаю, современная западная политика — шоу-бизнес. В этом смысле Трамп играет по правилам. Ну, просто у него роль такая. У него роль злого ковбоя, который врывается в салун и начинает стрелять по первым виноватым, по правым, по своим, брать, что хочет, убивает бармена, официантку. Просто по ходу дела, не обращая внимания. Вот он в этом шоу-бизнесе нашел свою роль и это ему удается блестяще, — сказал он.

Дугин отметил, что либеральная демократия изначально задумана как спектакль, где народ не оказывает реального влияния. Он сослался на теорию «Общества спектакля» Ги Дебора, согласно которой массовые протесты на Западе стали лишь зрелищем, не меняющим политические решения. По мнению философа, в этой системе Трамп не является экстраординарной фигурой, а лишь ярко играет отведенную ему роль.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Трамп относится к тем людям, которые всегда добиваются своего. Политик сказал это в контексте переговоров между Соединенными Штатами и странами НАТО о присоединении Гренландии.

Александр Дугин
философы
Дональд Трамп
политика
США
Запад
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дугин назвал СВО главным событием в истории России
Вошли не в ту дверь: как экс-россиянки с позором вылетели с Australian Open
Богомолов сделал заявление по Театру на Малой Бронной
Малыши оказались на больничной койке после посещения детского сада
«Хорошо зарабатывать»: в Rendez-Vous ответили на скандал с Куршевелем
Членов делегаций России, США и Украины встретили на высшем уровне в ОАЭ
Составлен список поддержавших Украину звезд, которые резко «переобулись»
Дугин оценил потенциал Совета мира Трампа как замены ООН
«Роль злого ковбоя»: Дугин оценил «зрелищный» стиль политики Трампа
Прилепин высказался об идеалах воспитания новых управленцев в России
Появились данные о первых раундах по Украине в ОАЭ
Экстремальное похудение, убыточный бизнес, потеря слуха: как живет Фадеев
Глава ЦРУ тайно посетил европейскую страну
Путин назначил нового главу управления по работе с обращениями граждан
«Президент отсматривает»: Прилепин об интеграции бойцов СВО в госуправление
Россия предложила «анкориджскую формулу» для переговоров по Украине
Умерла актриса из «Моей прекрасной няни»
Кардашьян заявила, что до сих пор разрешает детям спать с ней
Названа предварительная причина железнодорожной катастрофы в Андалусии
«Дискуссии внесут вклад»: глава МИД ОАЭ об итогах переговоров в Абу-Даби
Дальше
Самое популярное
Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто
Семья и жизнь

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий
Семья и жизнь

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.