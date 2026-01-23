Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
23 января 2026 в 20:01

Останкинскую башню «сковали» иней и лед

Останкинская телебашня покрылась инеем и льдом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Останкинская телебашня в Москве покрылась инеем и льдом, но это не повлияло на ее работу, рассказали ТАСС в пресс-службе Российской телевизионной радиовещательной сети (РТРС). Причиной стали морозы в столице.

Из-за похолодания и январских снегопадов верхняя часть Останкинской телебашни оделась в белый ледово-снежный наряд. Это погодное явление никак не влияет на работу телебашни, — сообщили представители РТРС.

Ранее синоптик Александр Ильин сообщил, что в Москве в начале февраля ожидаются морозы до –18 градусов. Сильные холода вернутся в столицу 2 февраля после кратковременного потепления. Он уточнил, что такие температурные значения ниже климатической нормы. Специалист добавил, что 24 и 25 января в столице похолодает до минус 26 градусов, а уже к 29 января потеплеет до нуля градусов.

Также Ильин рассказал, что в Санкт-Петербурге с 26 января по 1 февраля в понедельник и пятницу может похолодать до минус 17 градусов. По его словам, это произойдет из-за холодных арктических воздушных масс. В ночь на субботу подморозит до минус 11–16 градусов, днем — минус 4–7.

