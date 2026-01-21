Москвичам рассказали, какой будет погода в начале февраля 2026 года

Москвичам рассказали, какой будет погода в начале февраля 2026 года Синоптик Ильин: в Москве в начале февраля 2026 года ожидаются сильные морозы

В Москве в начале февраля ожидаются морозы до минус 18 градусов, заявил «Москве 24» синоптик Александр Ильин. Сильные холода вернутся в столицу 2 февраля 2026 года после кратковременного потепления 28 и 29 января.

Дальнейший прогноз погоды затруднителен ввиду изменчивой атмосферной динамики. Наблюдается чередование волн теплого и холодного воздуха, что ведет к значительным температурным колебаниям — перепады могут достигать 10 градусов в течение нескольких суток, — отметил Ильин.

Он уточнил, что в начале февраля температура воздуха ночью составит от минус 13 до минус 18 градусов, что ниже климатической нормы. Специалист добавил, что 24 и 25 января в столице похолодает до минус 26 градусов, а уже к 29 января — потеплеет до нуля градусов.

Ранее синоптик Александр Шувалов предупредил, что 24 и 25 января 2026 года в Москве и области ожидаются сильные морозы. По его словам, предстоящие выходные станут самыми холодными днями месяца. При этом резкое похолодание начнется уже в четверг — 22 января.