Синоптик предупредил москвичей о суровых морозах Синоптик Шувалов: в Москве 24 и 25 января 2026 года ожидаются сильные морозы

В Москве и Подмосковье 24 и 25 января 2026 года ожидаются сильные морозы, заявил «Радио 1» синоптик Александр Шувалов. По его словам, предстоящие выходные станут самыми холодными днями месяца. При этом резкое похолодание начнется уже в четверг — 22 января.

Ближайшие дни будут относительно мягкими, но с четверга температура начнет резко падать. Самые холодные дни ожидаются в субботу и воскресенье. В морозные дни будет появляться солнце. Это добавит в погоду некие весенние нотки, — подчеркнул Шувалов.

Он уточнил, что к выходным температура воздуха местами опустится до минус 25 градусов. Сильных снегопадов при этом не ожидается. Погода будет суровой, но ясной, подытожил эксперт. Шувалов также призвал москвичей и жителей области по возможности сократить прогулки и работу на улице в морозные дни.

Ранее иммунолог Ирина Ярцева призвала использовать термобелье и одеваться многослойно в морозные дни. По ее словам, в сильные холода важно, чтобы одежда отводила влагу от тела и сохраняла тепло. Врач также посоветовала иметь при себе термос с чаем с добавлением меда.