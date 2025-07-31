В офис коммунистов из российского региона нагрянули силовики

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31 июля 2025 в 21:40

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В офисе Липецкого обкома КПРФ прошли обыски

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В штабе Липецкого обкома КПРФ прошли обыски, об этом представители партии сообщили в Telegram-канале. Сотрудники Центра «Э» начали осмотр с кабинета первого секретаря обкома КПРФ Николая Разворотнева.

В штаб Липецкого обкома КПРФ прибыли полиция и сотрудники Центра «Э» для «проведения обследования помещения и транспортных средств. Сотрудники Центра „Э“ начали с кабинета первого секретаря Липецкого обкома КПРФ Н. В. Разворотнева. Из обкома изымают компьютеры, карты памяти и документы, — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что представители силовых структур нагрянули с обысками в здание Минобрнауки Ингушетии. В правоохранительных органах подтвердили проведение соответствующих мероприятий. Официальные причины следственных мероприятий не разглашаются.

Кроме того, сотрудники правоохранительных органов провели обыски и выемку документов в офисе авиакомпании после крушения пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области. Мероприятия также прошли в аэропорту.

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Липецкая область
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