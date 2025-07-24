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24 июля 2025 в 17:27

Силовики пришли с обысками в офис авиакомпании после крушения Ан-24

Место крушения самолета Ан-24РВ RA-47315 авиакомпании «Ангара» в Амурской области Место крушения самолета Ан-24РВ RA-47315 авиакомпании «Ангара» в Амурской области Фото: Следственный комитет РФ/РИА Новости

Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски и выемку документов в офисе авиакомпании после крушения пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области, сообщила представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. По ее словам, которые приводит ТАСС, мероприятия также проводятся в аэропорту.

Следователи СК России работают на месте крушения самолета в Амурской области, а также производят обыск и выемку документов в организациях воздушного транспорта, — сказала Петренко.

Связь с самолетом Ан-24 авиакомпании «Ангара» в Амурской области пропала утром 24 июля. Позднее было установлено, что борт потерпел крушение. Среди пассажиров и членов экипажа никто не выжил.

По предварительной версии, причиной крушения Ан-24 в Амурской области могла оказаться ошибка экипажа. Как полагает источник, воздушное судно могло зацепить сопку при заходе на посадку в условиях плохой видимости.

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин пообещал выплатить по 1 млн рублей родственникам жителей региона, погибших при крушении Ан-24. В регионе также объявлен трехдневный траур. В знак скорби по всему краю будут приспущены флаги.

Амурская область
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