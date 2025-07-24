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24 июля 2025 в 16:23

Семьям погибших при крушении Ан-24 пообещали выплаты

Семьям погибших при крушении Ан-24 жителей Хабаровского края выплатят по 1 млн

Место крушения самолета Ан-24 Место крушения самолета Ан-24 Фото: t.me/dvtproc*

Семьям жителей Хабаровского края, которые погибли при крушении самолета Ан-24 недалеко от Тынды в Амурской области, выплатят по 1 млн рублей, сообщил в Telegram-канале губернатор Дмитрий Демешин. По его словам, с 25 июля в регионе объявлен трехдневный траур, в знак скорби по всему региону будут приспущены флаги.

Семьям каждого из погибших при крушении Ан-24 жителей Хабаровского края выплатим по 1 млн рублей, — написал Демешин.

Утром 24 июля наземные службы потеряли связь с самолетом Ан-24 авиакомпании «Ангара», когда он пролетал над Амурской областью. Воздушное судно не подавало сигналов о нештатной ситуации во время полета. Экипаж должен был выйти на связь при прохождении контрольной точки неподалеку от аэропорта Тынды. По данным СМИ, судно ушло на второй круг и пропало с радаров.

На борту самолета находились 49 человек. По информации губернатора Амурской области Василия Орлова, среди них пятеро детей. По данным СК России, выживших нет. Воздушное судно выполняло рейс Хабаровск — Благовещенск — Тында. По предварительной версии, авиакатастрофа произошла из-за ошибки экипажа.

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