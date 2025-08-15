Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Алиев уточнил позицию Баку по крушению самолета AZAL

Алиев: крушение самолета AZAL в Казахстане не было вызвано предумышленной атакой

Ильхам Алиев Ильхам Алиев Фото: Пресс-служба МИД РФ

Баку не рассматривает умышленную атаку как причину крушения самолета AZAL в Казахстане, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью Fox News. Политик уточнил, что трагедия произошла из-за ошибок или технических неполадок.

Азербайджан не рассматривает это как умышленное нападение. Мы лишь потребовали признания случившегося, наказания виновных и полной компенсации,подчеркнул Алиев.

Ранее вызванному в МИД Азербайджана послу России Михаилу Евдокимову был выражен протест в связи с расследованием крушения самолета AZAL в Актау в прошлом году. В Баку подчеркнули, что ждут от Москвы полного и прозрачного расследования трагедии, наказания виновных, а также выплаты компенсаций пострадавшим.

Позже стало известно, что Азербайджан готовит документы для подачи в международные судебные инстанции против России в связи с крушением самолета «Азербайджанских авиалиний» (AZAL). Как заявил на III Международном медиафоруме в Шуше Ильхам Алиев, обстоятельства инцидента предельно ясны, однако за семь месяцев Баку не получил от Москвы «ни одного внятного ответа» по этому поводу.

