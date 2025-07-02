МИД Азербайджана выразил протест послу РФ из-за расследования крушения AZAL

Вызванному в МИД Азербайджана послу России Михаилу Евдокимову был выражен протест в связи с расследованием крушения самолета «Азербайджанских авиалиний» (AZAL) в Актау в прошлом году, сообщает пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства. В Баку подчеркнули, что ждут от Москвы полного и прозрачного расследования трагедии, наказания виновных, а также выплаты компенсаций пострадавшим.

Эти шаги рассматриваются как крайне важные для устранения негативной атмосферы в двусторонних отношениях, — подчеркнули в МИД республики.

Ранее заместитель директора Четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Дмитрий Масюк заявил, что отдельные силы пытаются внести раскол в отношения России и Азербайджана. Он добавил, что в ход идут инсинуации по поводу катастрофы самолета AZAL в декабре 2024 года.

В конце мая министр транспорта Казахстана Марат Карабаев сообщал, что расследование крушения авиалайнера Azerbaijan Airlines находится на втором этапе. По его словам, все необходимые для исследования материалы уже находятся в Казахстане.