Баку готовит документы против России в международные суды по делу AZAL Алиев: Баку готовит судебные документы против РФ в связи с катастрофой AZAL

Азербайджан готовит документы для подачи в международные судебные инстанции против России в связи с крушением самолета «Азербайджанских авиалиний» (AZAL), заявил на III Международном медиафоруме в Шуше «Цифровые пути: укрепление устойчивости в сфере информации и медиа в эпоху искусственного интеллекта» президент страны Ильхам Алиев. По его словам, обстоятельства инцидента предельно ясны, однако за семь месяцев Баку не получил от Москвы «ни одного внятного ответа» по этому поводу.

Российские официальные лица знают, что произошло. Вопрос — почему они не делают того, что любой сосед сделал бы. Наше требование абсолютно естественно — признать эту аварию как их вину, чтобы наказать тех, кто сбил самолет и выплатить компенсацию семьям жертв, тем кто был ранен, — заявил Алиев.

Он добавил, что компании AZAL также полагается компенсация за утрату воздушного судна. Президент подчеркнул, что пилоты продемонстрировали мужество, сумев посадить самолет. Версию, согласно которой катастрофа могла произойти из-за украинского дрона, он назвал смехотворной, указав в том числе на то, что воздушное пространство России было закрыто только после инцидента.

Это также ответственность тех, кто не объявил об операции, — подчеркнул он.

Глава государства выразил недовольство тем, что генпрокурор Азербайджана так и не получил данных расследования. Президент подчеркнул, что такое поведение «контрпродуктивно» и не способствует положительным двусторонним отношениям России и Азербайджана.

Мы готовим портфель документов, чтобы подать документы в международную судебную систему относительно этого происшествия. Мы знаем, что это может занять определенное время, — сказал Алиев.

Ранее вызванному в МИД Азербайджана послу России Михаилу Евдокимову был выражен протест в связи с расследованием крушения самолета AZAL в Актау в прошлом году. В Баку подчеркнули, что ждут от Москвы полного и прозрачного расследования трагедии, наказания виновных, а также выплаты компенсаций пострадавшим.

Самолет, летевший из Баку в Грозный 25 декабря 2024 года, потерпел крушение на территории Казахстана. На борту находились 67 человек, 38 из них погибли.