Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
19 июля 2025 в 21:10

Баку готовит документы против России в международные суды по делу AZAL

Алиев: Баку готовит судебные документы против РФ в связи с катастрофой AZAL

Крушение самолета «Азербайджанских авиалиний» (AZAL) Крушение самолета «Азербайджанских авиалиний» (AZAL) Фото: Стрингер/NEWS.ru

Азербайджан готовит документы для подачи в международные судебные инстанции против России в связи с крушением самолета «Азербайджанских авиалиний» (AZAL), заявил на III Международном медиафоруме в Шуше «Цифровые пути: укрепление устойчивости в сфере информации и медиа в эпоху искусственного интеллекта» президент страны Ильхам Алиев. По его словам, обстоятельства инцидента предельно ясны, однако за семь месяцев Баку не получил от Москвы «ни одного внятного ответа» по этому поводу.

Российские официальные лица знают, что произошло. Вопрос — почему они не делают того, что любой сосед сделал бы. Наше требование абсолютно естественно — признать эту аварию как их вину, чтобы наказать тех, кто сбил самолет и выплатить компенсацию семьям жертв, тем кто был ранен, — заявил Алиев.

Он добавил, что компании AZAL также полагается компенсация за утрату воздушного судна. Президент подчеркнул, что пилоты продемонстрировали мужество, сумев посадить самолет. Версию, согласно которой катастрофа могла произойти из-за украинского дрона, он назвал смехотворной, указав в том числе на то, что воздушное пространство России было закрыто только после инцидента.

Это также ответственность тех, кто не объявил об операции, — подчеркнул он.

Глава государства выразил недовольство тем, что генпрокурор Азербайджана так и не получил данных расследования. Президент подчеркнул, что такое поведение «контрпродуктивно» и не способствует положительным двусторонним отношениям России и Азербайджана.

Мы готовим портфель документов, чтобы подать документы в международную судебную систему относительно этого происшествия. Мы знаем, что это может занять определенное время, — сказал Алиев.

Ранее вызванному в МИД Азербайджана послу России Михаилу Евдокимову был выражен протест в связи с расследованием крушения самолета AZAL в Актау в прошлом году. В Баку подчеркнули, что ждут от Москвы полного и прозрачного расследования трагедии, наказания виновных, а также выплаты компенсаций пострадавшим.

Самолет, летевший из Баку в Грозный 25 декабря 2024 года, потерпел крушение на территории Казахстана. На борту находились 67 человек, 38 из них погибли.

Ильхам Алиев
Азербайджан
суды
крушения
самолеты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно о жертвах обстрелов ВСУ в ДНР
Названа причина, по которой западное Z-поколение полюбило Достоевского
Стал известен официальный посол «Интервидения»
Греция не стала отказываться от перевозки российской нефти на фоне санкций
Названа дата третьего раунда переговоров России и Украины? Что известно
Брошенных под Сумы солдат ВСУ обучала участвовавшая в боях в Ираке дивизия
Раскрыты тайные планы ЕС по электромобилям в Европе
Баку готовит документы против России в международные суды по делу AZAL
Работа российского аэропорта временно ограничена
Серена Уильямс показала фигуру в бикини
Алиев пожелал Трампу высушить до дна вашингтонское болото
Складываю вишню в кастрюлю и насыпаю какао — варенье мечты
«Влез в конфликт»: Билан устроил скандал в Турции
Симоньян раскрыла, что ей напоминает одно решение избиркома Молдавии
В аэропорту Внуково введены временные ограничения
Адские удары, смерть наемников ВСУ: ситуация на фронтах СВО вечером 19 июля
Что делать, если обманули мошенники? Инструкция, как спасти деньги
Мясо и вишня — не странная пара, а кулинарный хит, попробуйте!
Овечкин высказался о недопуске сборной России на Олимпиаду
Евросоюз нашел «авторитарную» причину для отказа Грузии в членстве
Дальше
Самое популярное
Песков поставил точку в вопросе об уходе WhatsApp из России
Власть

Песков поставил точку в вопросе об уходе WhatsApp из России

Небоскребы Москвы: 444 метра над землей
Общество

Небоскребы Москвы: 444 метра над землей

Настоящая дата окончания Второй мировой войны: почему ее изменили в России
История

Настоящая дата окончания Второй мировой войны: почему ее изменили в России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.