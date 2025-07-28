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28 июля 2025 в 15:57

Стало известно, когда семьям погибших при крушении Ан-24 поступят выплаты

Семьи погибших на Ан-24 первые выплаты получат на следующей неделе

Фото: Константин Андреев/ТАСС

Семьи погибших в авиакатастрофе с самолетом Ан-24 получат первые выплаты на следующей неделе, сообщила пресс-служба правительства Амурской области. В кабмине отметили, что соответствующее распоряжение сделал губернатор Василий Орлов.

Первые выплаты семьи получат уже на следующей неделе, по поручению Василия Орлова министерство социальной защиты населения региона начнет делать выплаты по мере поступления пакетов документов, не дожидаясь пока будет собраны документы на весь список пострадавших, – говорится в сообщении.

Орлов также поручил проработать вопрос мемориала погибшим. Сначала планируют установить деревянный крест, который позже заменит постоянный мемориал.

Ан-24 разбился утром 24 июля на пути из Благовещенска в Тынду. На борту находились 49 человек, в том числе пятеро детей и шесть членов экипажа. Выжить никому не удалось. По предварительным данным, лайнер пропал с радаров при попытке зайти на второй круг.

Межгосударственный авиационный комитет уже начал процесс расшифровки черных ящиков самолета Ан-24 авиакомпании «Ангара», который разбился в Амурской области. Там подчеркнули, что бортовые самописцы были доставлены в Москву в полночь 25 июля. При этом один из черных ящиков уничтожило пожаром.

Амурская область
авиакатастрофы
крушения самолета
Ан-24
выплаты
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