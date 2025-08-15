Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Врачи не смогли спасти получившего пулю около мечети в Швеции

Мужчина погиб при стрельбе возле мечети в Швеции

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Один человек скончался в результате стрельбы на парковке возле мечети в шведском городе Эребру, сообщила местная полиция. Еще один человек был госпитализирован, его жизни ничего не угрожает.

Известно, что происшествие случилось днем 15 августа. Двоих мужчин доставили в больницу, одного из них спасти не смогли. Преступник, открывший стрельбу, сбежал с места, сейчас его ищут. Ведется предварительное расследование по статьям «Убийство», «Покушение на убийство» и «Опасные преступления с применением оружия».

До этого три человека погибли в результате стрельбы на парковке магазина в городе Остин, столице американского штата Техас. Два умерли на месте, один — в больнице. Подозреваемый скрылся, как отметили правоохранители, однако его удалось найти на юге города.

Ранее четыре человека погибли в результате стрельбы в баре, произошедшей в городе Анаконда в американском штате Монтана. Подозреваемый — завсегдатай заведения Пол Браун, который жил неподалеку. Бармен отметила, что Браун, хотя и часто заходил выпить, «не был частью коллектива», как остальные, пусть и не имел разногласий с другими посетителями.

