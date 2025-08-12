Три человека погибли во время стрельбы на парковке в американском Остине

Три человека погибли во время стрельбы на парковке в американском Остине

Три человека погибли в результате стрельбы на парковке магазина в городе Остин, столице американского штата Техас, два скончались на месте, один — в больнице от полученных травм, сообщает местная полиция. Подозреваемый скрылся, как отметили правоохранители, однако его удалось найти на юге города, передает CNN.

Как выяснили журналисты, у молодого человека, который открыл стрельбу, большие проблемы с психикой. Какие именно — не уточняется, однако он уже нарушал закон в прошлом. В результате шутинга еще один человек пострадал, но обошлось без огнестрельных ранений, врачи оказали ему помощь, добавил начальник службы скорой помощи Роберт Лакритц.

До этого четыре человека погибли в результате стрельбы в баре, произошедшей в городе Анаконда в американском штате Монтана. СМИ писали, что подозреваемым стал завсегдатай заведения Пол Браун, который жил неподалеку.

Ранее сообщалось, что неизвестный открыл огонь на территории Университета Эмори в штате Джорджия. Инцидент произошел недалеко от аптеки в кампусе.